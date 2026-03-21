FOTO.VIDEO. Liepāja pārvērtusies fantastiskā gaismas stāstā

Maģiskā gaismas pastaiga Liepājā
Liepāja pārvērtusies fantastiskā gaismas stāstā
Savā 401. dzimšanas dienas nedēļā Liepāja vakara stundās kļuvusi par maģisku gaismas pilsētu, kura priecē ar fascinējošām gaismas spēlēm pastaigā “Izgaismotā Liepāja. Apzinātā mērenība”. To visi vēl var paspēt izbaudīt šīs sestdienas, 20. marta, vakarā.
Gaismas “apzinātā mērenība” ir sajūtama Liepājā no Tramvaja tilta līdz Loču tornim, abās Tirdzniecības kanāla malās, kur ierastā ainava iemirdzas pavisam jaunā veidolā. Šogad jau par tradīciju kļuvusī Liepājas jubilejas pastaigas tematiskā līnija “Apzinātā mērenība” aicina aizdomāties par klimatu, ilgtspēju un mūsu ikdienas izvēlēm. Īpašs akcents - Baltijas jūra, kas iedvesmojusi gaismas instalācijas, kur jūras iemītnieki it kā izkāpa krastā, radot noslēpumainu un maģisku atmosfēru. Pastaiga veidota, iedvesmojoties no Liepājas kā 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas tematiskās līnijas “Apzinātā mērenība”.
Apmeklētājus vēl šosestdien, 20. martā, no pulksten 19:00 līdz 23:00 priecēs iespaidīgs lielo formu lāzeru uzvedums, interaktīvi gaismas objekti visā pilsētā, radošas projekcijas ēkās un ielās, vietējo uzņēmēju izgaismotas fasādes un īpaši radītas “vēja kūkas” kafejnīcās un restorānos. Ar detalizētāku pastaigas “Izgaismotā Liepāja. Apzinātā mērenība” programmu var iepazīties pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/izgaismotaliepaja/.
Izgāismotā Liepāja - 1. diena:
Pastaigā ir lielo formu lāzeru uzvedums, savukārt objektos un instalācijās tiks izmantotas visdažādākās gaismas tehnikas. Vairāki no tiem ir interaktīvi, un tajos varēs līdzdarboties gan liepājnieki, gan pilsētas viesi. Pastaigā iesaistās arī vietējie uzņēmēji, iededzot krāsainas gaismas logu rūtīs un radot projekcijas uz savu ēku fasādēm. Vakara pastaigu iespējams apvienot arī ar gardu maltīti, jo Liepājas restorānos un kafejnīcās apmeklētāji var iegādāties īpaši pastaigas vakariem radītas vēja kūkas.
