Liepāja svin 401. dzimšanas dienu
Šodien Liepājā svinēs pilsētas 401. dzimšanas dienu, nodrošinot iedzīvotājiem un viesiem braukšanu bez maksas maršruta autobusos un tramvajos, informēja pašvaldība.
Šodien koncertzālē "Lielais dzintars" notiks ceremonija "Goda un Gada liepājnieks". Tituls "Goda liepājnieks 2025" piešķirts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatierteātra "Liepājas Tautas teātris" režisorei Inārai Kalnarājai par mūža ieguldījumu Liepājas kultūrvides veidošanā, teātra mākslas attīstībā, kā arī latvisko tradīciju saglabāšanā un popularizēšanā.
Titulu "Gada liepājnieks" saņems 15 dažādu jomu aktīvi liepājnieki. Tāpat pateicības par mūža ieguldījumu, profesionālu un sabiedriski nozīmīgu darbu pasniegs pieciem nominantiem, tostarp kultūras, veselības aprūpes, uzņēmējdarbības un sabiedrisko aktivitāšu jomās.
No šodienas līdz 21. martam laikā no plkst. 19 līdz 23 Liepājā interesenti varēs doties vakara pastaigā "Izgaismotā Liepāja. Apzinātā mērenība".
Šogad gaismas pastaigas maršruts apspīdēs abas Tirdzniecības kanāla malas, izgaismojot maršrutu no Tramvaja tilta līdz Loču tornim. Objekti būs skatāmi arī pilsētas centrā, kur ielas, ēkas un laukumi pārtaps par skatuvi radošām instalācijām, projekcijām un gaismas stāstiem.
Pastaiga šogad veidota, iedvesmojoties no Liepājas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas tematiskās līnijas "Apzinātā mērenība". Gaismu objekti aktualizēs klimata un ilgtspējīgas attīstības jautājumus, rosinot paskatīties uz ikdienas ieradumiem un to ietekmi uz vidi. Īpašs akcents tiks likts uz Baltijas jūru, kas Liepājai ir gan lepnums, gan atbildība.
Pirmo reizi Gaismas pastaigas vēsturē paredzēts lielo formu lāzeru uzvedums, savukārt objektos un instalācijās tiks izmantotas visdažādākās gaismas tehnikas. Vairāki no tiem būs interaktīvi, un tajos varēs līdzdarboties gan liepājnieki, gan pilsētas viesi.
Pastaigā "Izgaismotā Liepāja. Apzinātā mērenība" iesaistīsies arī vietējie uzņēmēji, iededzot krāsainas gaismas logu rūtīs un radot projekcijas uz savu ēku fasādēm, tādējādi papildinot šī gada maršrutu. Vakara pastaigu būs iespējams apvienot arī ar gardu maltīti, jo Liepājas restorānos un kafejnīcās apmeklētāji varēs iegādāties īpaši pastaigas vakariem radītas vēja kūkas. Savukārt zinātkārākajiem būs iespēja doties bezmaksas gida ekskursijās, uzzinot vairāk par vietām un ēkām, kurās izvietoti gaismas objekti.
Lai radītu svētku sajūtu un nodrošinātu iedzīvotājiem brīvu piekļuvi visām norises vietām, sabiedriskais transports šajā dienā ir bez maksas, e-biļetes pasažieriem šodien nav jāreģistrē.
