Dziedātāja Normunda Rutuļa lieta par braukšanu dzērumā nonākusi prokuratūrā
Prokuratūra par braukšanu reibumā cēlusi apsūdzību dziedātājam Normundam Rutulim.
Neminot personas vārdu, prokuratūrā apstiprināja, ka pirmdien kriminālvajāšanai no Valsts policijas saņemts kriminālprocess par sestdien Rīgas centrā konstatēto braukšanu dzērumā un patlaban personai celta apsūdzība.
Prokuratūra atzīmē, ka pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
Jau ziņots, ka sestdien, 14. martā, īsi pirms pusnakts Rīgā, Lāčplēša ielā, notika automašīnu "Merceds-Benz" un "Cupra" sadursme. Negadījumā neviena persona necieta. Likumsargi konstatēja, ka viens no automašīnas vadītājiem bija braucis divu promiļu alkohola reibumā. Sociālajos tīklos izplatījās video, kuros bija redzams, ka automašīnas vadītājs, kurš bija vairāk nekā divu promiļu reibumā, ir dziedātājs Normunds Rutulis.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam vai probācijas uzraudzību, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.