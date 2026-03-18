“Apvienotais saraksts” aicina Nacionālās drošības padomi vērtēt ar VARAM saistīto iepirkumu radītos iespējamos valsts drošības un vēlēšanu apdraudējumus
Kā ziņots, tiesībsargājošās iestādes ir veikušas plašas procesuālās darbības saistībā ar iespējami koruptīvām aktivitātēm ar VARAM saistītajos IT iepirkumos.
Eiropas Prokuratūra informējusi, ka dažu projektu īstenošana var radīt potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras.
Ņemot vērā, ka Saeimas vēlēšanas notiks jau pēc pusgada, sabiedrībai ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka to norise nekādā veidā netiks diskreditēta vai traucēta. Tas ir fundamentāls demokrātijas un valsts drošības jautājums, tāpēc "Apvienotais saraksts" (AS) aicina Valsts prezidentu un viņa vadīto Nacionālās drošības padomi nekavējoties vērtēt iespējamos riskus un apdraudējumus, ko varētu būt radījušas šīs iespējami nelikumīgās darbības.
AS līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns: “Izskatās, ka Jaunās Vienotības politiskajā paspārnē ir izaugusi koruptīva sistēma, kas zog ne tikai sabiedrības naudu, bet arī mūsu drošību un demokrātiju. Ņemot vērā lielās problēmas, kas tika novērotas jau iepriekšējās vēlēšanās, un tos pašus figurantus, rodas pārliecība par labi iesakņotu un politiski piesegtu shēmu.”
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Kā arī pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Vakar Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīves vietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu.