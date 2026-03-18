Aizturētas arī valsts amatpersonas! Latvijā atklāta vērienīga krāpšanas shēma IT iepirkuma jomā: ZIŅA PAPILDINĀTA
Aizvadītajā dienā Valsts policija veica vērienīgu operāciju, kuras laikā tika aizturēta 21 persona, tai skaitā valsts amatpersonas, kas tiek turētas aizdomās par dalību 1,5 miljonu eiro vērtā IT iepirkuma krāpšanas shēmā.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Kā arī pastāv aizdomās, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Vakar Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīves vietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu.
Kā Jauns.lv ziņo KNAB, tā rīcībā esošā informācija liecina, ka divas valsts amatpersonas, iespējams, izpaudušas uzņēmējam neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums, bet kas uzskatāmas par ierobežotas pieejamības informāciju. Izpaustā informācija saistīta ar IT iepirkumiem dažādās valsts iestādēs.
KNAB apliecināja, ka patlaban trim kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Šīs personas ir Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas amatpersona, Valsts digitālās attīstības aģentūras amatpersona un uzņēmējs.
Jauns.lv saistībā ar notikušo vērsās pēc komentāra arī pie Latvijā vadošā informāciju tehnoloģiju un biznesa pārvaldības konsultāciju uzņēmuma "Corporate Consulting", tomēr līdz šim kompānija nav bijusi sasniedzama.
Jauns.lv vērsās arī pie uzņēmēja Ivo Vasiļevska ( “East West Transit”), lai pārbaudītu neapstiprinātu informāciju un noskaidrotu vai KNAB vērsies arī pie viņa, tomēr Vasiļevskis šo informāciju noliedzis.
Izmeklēšanas darbībās tika iesaistīti plaši policijas spēki – Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes biroji, Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvalde, Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde, kā arī EPPO un Eiropols.
Eiropas Prokuratūras (EPPO) kriminālprocesu uzsāka pagājušā gada nogalē un tas kvalificēts atbilstoši Krimināllikuma 177. panta trešajai daļai par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā organizētā grupā un Krimināllikuma 195. panta trešajai daļai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.