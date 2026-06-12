Siguldā un Limbažos slēgs vairāk nekā 50 autobusu reisus
No 1. jūlija Siguldas un Limbažu apkārtnē gaidāmas būtiskas izmaiņas reģionālo autobusu satiksmē – stājoties spēkā jaunam līgumam ar pārvadātāju SIA "VTU Valmiera", tiks samazināts reisu skaits, slēgti atsevišķi maršruti un ieviesta plašāka pasažieru novirzīšana uz vilcienu satiksmi.
Autotransporta direkcijā (ATD) skaidroja, ka iepirkums maršrutu tīkla daļā "Sigulda, Limbaži" tika izsludināts pēc Sabiedriskā transporta padomes lēmuma pērn septembrī par maršrutu tīkla apmēra prognozi 2026. gadam, kas paredzēja samazināt dotēto reģionālo autobusu maršruta tīklu par 16%. Attiecīgi iepirkumā tika paredzēts tāds nobraukums, kādu bija apstiprinājusi Sabiedriskā transporta padome.
Savukārt, ņemot vērā padomes lēmumu šā gada 31. martā, kas paredzēja precizēt maršrutu tīkla apmēra prognozi 2026. gadam, ATD veica grozījumus līgumā, palielinot nobraukumu maršrutu tīkla daļā "Sigulda, Limbaži" un "Cēsis".
Direkcijā norāda, ka Sabiedriskā transporta padomes lēmums 4. septembrī paredzēja, ka nobraukums maršrutu tīkla daļā "Limbaži, Sigulda" tiktu samazināts par 16%, bet, ņemot vērā precizēto maršrutu tīkla apjoma prognozi 2026. gadam un līguma nosacījumus, samazinājums, salīdzinot ar pašreizējo līgumu, ir vērtējams aptuveni 10% apmērā.
Direkcijā uzsvēra, ka samazinājums galvenokārt veidojas, slēdzot un optimizējot reisus, kuros novērots ļoti zems pasažieru pieprasījums, vai tādus reisus, kuros pasažieriem pastāv alternatīvas nokļūšanas iespējas.
Ņemot vērā, ka mobilitātes nodrošināšana esošajos apstākļos ir primāra, atsevišķi maršruti ir pārstrādāti, lai jaunā līguma izpildē veidotu jaunus vilcienam pievedošos autobusu maršrutus pie Saulkrastu stacijas, kā rezultātā autobusiem, vairs nebraucot līdz Rīgai, tiek ietaupīts nobraukums, bet pasažieriem saglabātas mobilitātes iespējas nokļūšanai, izmantojot pārsēšanos no autobusa uz vilcienu (un pretēji), atsevišķos gadījumos pat palielinot savienojumu skaitu, uzsvēra direkcijā.
ATD atgādina, ka reģionālajā autobusu maršrutu tīklā šogad lielākais samazinājums būs Rīgas (-1,77%) un Vidzemes reģionos (-1,65%). Vienlaikus ATD uzsvēra, ka no 2020. gada, sākot ilgtermiņa līgumus, izmaiņas ir notikušas visās maršrutu tīkla daļās, tomēr procentuālais sadalījums maršrutu tīkla apmēra samazinājumam Vidzemes reģionā ir bijis vismazākais.
Kopumā izmaiņas skars 23 reģionālo autobusu maršrutus. Tostarp 15 maršruti ir vietējie novadu maršruti, bet astoņi ir starppilsētu maršruti.
Kādas izmaiņas gaidāmas?
Kopumā no 1. jūlija tiks slēgti vairāk nekā 50 reisi, savukārt vairāk nekā 10 reisiem ir samazināts maršruta garums vai samazināts dienu skaits. Vienlaikus plānots atklāt kopumā 27 reisus, kas kalpos kā aizstājoši pievedreisi uz vilcienu.
Kopumā pilnībā tiks slēgts maršruts Saulkrasti-Inčupe ar diviem reisiem, kā arī maršruts Salacgrīva-Korģene ar diviem reisiem. Tāpat tiks slēgts reģionālās nozīmes maršruts Rīga-Carnikava-Zvejniekciems, un tā vietā atklāts vilcienam Rīga-Skulte pievedošs jauns maršruts Saulkrastu stacija-Zvejniekciems ar 18 jauniem reisiem.
Vienlaikus tiks slēgts reģionālās nozīmes maršruts Rīga-Kursīši-Saulkrasti, un tā vietā atklāts vilcienam Rīga-Skulte pievedošs jauns maršruts Saulkrastu stacija-Kursīši-Saulkrastu stacija ar pieciem jauniem reisiem. Tāpat maršrutā Rīga-Ainaži tiks slēgti četri reisi, bet vienlaikus tiks atklāts vilcienam Rīga-Skulte pievedošs jauns maršruts Ainaži-Saulkrastu stacija ar četriem jauniem reisiem.
Pa vienam jaunam reisam paredzēts arī esošajos maršrutos Limbaži-Tūja-Saulkrasti no Saulkrastu stacijas un maršrutā Valmiera-Limbaži no Limbažu autoostas.
Plašākās izmaiņas būs maršrutā Rīga-Garkalne-Vangaži, kur kopumā tiks slēgti deviņi reisi, galvenokārt ar izpildi brīvdienās, kā arī vienam reisam slēgta izpilde brīvdienās, turpinot kursēt darba dienās. Savukārt maršrutā Rīga-Sigulda tiks slēgti kopumā seši reisi, kā arī saīsināti divi reisi.
Kopumā Saulkrastu un piekrastes zonā tiek mainīta līdzšinējā sistēma, slēdzot tālos autobusu maršrutus uz Rīgu un novirzot pasažierus uz vilcieniem. Tāpat Siguldas virzienā jauni maršruti netiks atklāti, bet tiks samazināti reisi mazāk pieprasītos laikos. Vienlaikus Limbažu un Salacgrīvas pusē izmaiņas galvenokārt būs saistītas ar reisu pielāgošanu mācību gadam un brīvdienām.
"VTU Valmiera" pagājušajā gadā strādāja ar 8,548 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 6,9% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija cieta zaudējumus 440 473 eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina informācija "Firmas.lv". "VTU Valmiera" reģistrēta 1991. gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,69 miljoni eiro. "VTU Valmiera" īpašnieks ir Valmieras novada pašvaldība. ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.