Dailes teātrī jau šovakar gaidāma izrādes “Rīkojums Nr. 2” pirmizrāde
Dailes teātra Lielajā zālē jau šovakar notiks ilgi gaidīta pirmizrāde, dramaturga Matīsa Gricmaņa un režisora Valtera Sīļa veidotais iestudējums “Rīkojums Nr. 2”. Dokumentālais trilleris stāsta par laiku, kad 2011. gadā toreizējais Valsts prezidents Valdis Zatlers izdeva rīkojumu par Saeimas atlaišanu.
Cilvēki ar sajūsmu steidza atbalstīt šo lēmumu. Prezidents Valdis Zatlers guva sabiedrības atbalstu, bet viņa vārdā nosauktā partija uzvarēja vēlēšanās. Kādas bija prezidenta rīkojuma patiesās sekas? “Tautas partijas” izvēlētais prezidents sevi pieteica kā cīnītāju pret trim oligarhiem. Vienlaikus viņš ievadīja jaunas paaudzes ienākšanu Latvijas politikā. “Zatlera Reformu partija” ieveda politikā cilvēkus, kuri ilgu laiku ieņēma visus augstākos valsts amatus – sākot no prezidenta un beidzot ar Rīgas mēru. Pie varas grožiem esošos ironiski mēdza dēvēt par zatleriešiem.
Vai oligarhi tika nostumti malā no Latvijas politikas, vai tieši otrādi – viņi pirmo reizi nolēma apvienot spēkus, lai stiprinātu savas ekonomiskās intereses? Latvijas lielāko mediju nonākšana tiešā atkarībā no oligarhiem, skaļi korupcijas skandāli, makjavelliskas spēles par valsts amatiem un visbeidzot – prokrieviskā “Saskaņas centra” aicināšana valdībā. Vai tās bija patiesās sekas?
Kāds no procesiem pietuvinātajiem esot teicis, ka “mēs rakstām vēsturi”. Tad kāda tā ir pēc piecpadsmit gadiem? Vai Zatlers bija pelnījis uzslavas, ko saņēma, vai arī Saeimas atlaišana bija politisks triks, lai saglabātu prezidenta amatu? Jautājumu, kā vienmēr, ir vairāk nekā atbilžu.
“Teātris kopš pirmsākumiem ir politikas neatzītais brālis. Viss uz teātra skatuves ir liecība par to, kas notiek uz politikas skatuves, bet ko ne vienmēr drīkst skaļi pateikt. No vienas puses, man šis ir ļoti personīgs darbs, jo es pats strādāju 10. Saeimā, kuru atlaida pēc rīkojuma Nr. 2, bet no otras puses, šis ir mēģinājums palūkoties uz Latvijas jaunāko laiku politisko vēsturi un izprast, cik liela loma ir viena cilvēka personīgām izvēlēm – cik ļoti no svara ir viena cilvēka lēmums būt drosmīgam, kad politiski izdevīgāk ir padoties draudiem un bailēm. Daudziem Latvijas politiķiem piemīt drosme, gudrība un atbildība, bet ne visiem visas trīs, un visiem tās ir dažādās proporcijās. Šo izrādi esam veidojuši, lai tās vairotu,” norāda dramaturgs Matīss Gricmanis.
Dramaturgs Matīss Gricmanis uzrakstījis lugu, kuras pamatā ir vairāk nekā 20 intervijas ar tiešajiem tā laika notikumu dalībniekiem visās iesaistītajās pusēs: prezidenta kancelejā, Saeimā, drošības iestādēs, valdībā, “Zatlera Reformu partijas” vadībā – lielākoties tie ir cilvēki, kuri vairs neatrodas sabiedrības uzmanības centrā, bet toreiz bija notikumu epicentrā. Dramaturgs caurskatīja arī arhīvus un tā saucamās “oligarhu lietas” materiālus.
Izrāde tapusi pēc 2023. gada izrādes “Kur pazuda valsts” panākumiem, kas arī runā par vēstures notikumiem un prezidentu Kārli Ulmani. Tagad laiks atskatīties uz Valda Zatlera tieši pirms 15 gadiem izdoto rīkojumu, iestudējot izrādi “RĪKOJUMS NR.2”.
Lomās: Artūrs Skrastiņš (Prezidents Zatlers); Mārtiņš Meiers (Kanclers); Ilze Ķuzule-Skrastiņa (Sandra); Kaspars Dumburs (Robis); Kristīne Nevarauska (Solvita Āboltiņa); Toms Veličko (Edgars Jaunups); Andris Bulis (Kristovskis); Jana Herbsta (Ilze Viņķele); Imants Strads (Valdis Dombrovskis); Lauris Dzelzītis (Aivars Lembergs); Ģirts Ķesteris (Andris Šķēle); Lauris Subatnieks (Ainārs Šlesers); Katrīna Griga (Juta Strīķe); Klāvs Kristaps Košins (Juris); Vita Vārpiņa (Žurnāliste / Lilita).
Režisors – Valters Sīlis; scenogrāfs un kostīmu mākslinieks – Uģis Bērziņš; komponists – Gatis Krievāns; gaismu mākslinieks – Mikus Guds; režisora asistents – Roberts Reikmanis; scenogrāfa asistente – Eleonora Balode; izrādes vadītājs – Mārcis Ģipters; producente – Kristīne Mūrmane.