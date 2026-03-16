Priecīgs notikums: slavenajā Durbes jūras ērgļu ligzdā izdēta otrā ola
Durbē esošajā Jūras ērgļu ligzdā, kuras norises Latvijas Dabas fonds (LDF) translē videotiešraidē, pagājušās svētdienas pēcpusdienā ir izdēta otrā ola.
Tuvākajās pāris dienās būs redzams, vai tiks izdēta arī trešā ola. Dabas vērotāji gan cer, ka tā nenotiks, jo gadījumā, ja izperē visas trīs olas, jaunākais cālis cieš no divu vecāko agresijas un iet bojā.
Perēšanā iesaistās arī tēviņš Zorro/Zoris, kurš nomaina Mildu ligzdā uz olām, kā arī gādā par ēdienu savai partnerei, stāsta LDF pārstāvji.
Pirmo olu Milda izdēja 12. martā.
Ērgļu pāris videotiešraidē šoziem bija redzams teju katru dienu. Viņi turpināja būvēt ligzdu un uzraudzīt savu teritoriju, kurā novēroti arī citi ērgļi.
Milda kopā ar tēviņu Zorro/Zori ir kopš 2024. gada aprīļa, jo aprīļa vidū pazuda iepriekšējais tēviņš Hugo. Aprīļa beigās, kad Milda bija prom, krauklis no ligzdas aiznesa abas olas, tādēļ 2024. gada sezona Durbes ligzdā bija neveiksmīga.
Pērn Durbes ligzdā izšķīlās un vecāki izbaroja divus jaunos putnus - Leo un Neo.
Kā vēstīts, jūras ērgļu mītne Kurzemē, Durbes novadā ir pati populārākā LDF tiešraide. Tā atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas augstumā. Šī ligzda vērojama jau kopš 2015. gada. Jūras ērglim Durbertai, kas izšķīlās 2015. gadā, veltīta Imanta Bunkša sarakstīta grāmata "Brīnumola".