Tiešsaistes kamera ļauj ielūkoties klinšu ērgļu ligzdā

No kā klinšu ērgļi pārtiek? Tas ir viens no jautājumiem, ko jau kopš 2008. gada pēta ar kameru palīdzību, lai uzzinātu, kas lielajiem putniem nepieciešams izdzīvošanai. “Parasti klinšu ērglis pārtiek no tā, ko purvā vai tā tuvumā var nomedīt. Tie ir purvā sastopamie putni un zīdītājdzīvnieki apmēram vienādās proporcijās. No putniem nozīmīgākie ir rubeņi, pīles, dzērves, dažādi bridējputni, no zīdītājdzīvniekiem – stirnu mazuļi, zaķi, āpsēni, lapsēni, meža caunas. Barībai jābūt tik daudz, lai tēviņš varētu nodrošināt gan perējošo mātīti, gan mazuli. Mēs pētījām arī mazos ērgļus, kuriem pamatbarība ir mazie grauzēji, galvenokārt strupastes. Mazie ērgļi barību uz ligzdu nes, satvertu knābī, savukārt klinšu ērgļi – nagos. Lai arī klinšu ērglis ir liels putns, tomēr lielāku medījumu, piemēram, lapsu, rubeni vai dzērvi, viņš veselu panest nespēj, tādēļ noķerto putnu vai dzīvnieku vispirms pa pusei apēd un tikai pārpalikumu nes uz ligzdu. Interesanti – smagus dzīvniekus klinšu ērglis, saprotot, ka augstu ar tādu medījumu nespēs pacelties, zemā lidojumā aizstiepj līdz kādam cinim metrus 100–200 no ligzdas un tad sauc mātīti pusdienās. Nomedītos putnus klinšu ērglis uz ligzdu nes jau noplūktus, jo skaidrs, ka spalvas rada gaisa pretestību. Ņemot vērā, ka ērgļi medī apmēram desmit kilometru rādiusā ap ligzdu, ir saprotams, ka tik lielu gabalu kilogramu smagu spalvu kušķi nest viņam ir grūti,” ieskatu ērgļu virtuvē sniedz Uģis Bergmanis.