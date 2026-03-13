Politika
Šodien 17:41
Premjeres biroju pamet Siliņas komunikācijas padomniece Ūdre
Darbu Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) birojā noslēgusi premjeres padomniece komunikācijas jautājumos Anna Ūdre.
Kā skaidro kancelejā, lēmums pieņemts saistībā ar jauniem profesionālajiem izaicinājumiem un turpmākajām karjeras iespējām. Ministru prezidentes birojā Ūdre nostrādāja gadu un divus mēnešus. Darbu birojā turpina padomniece Inga Vasiļjeva, kura atbild par starpnozaru sadarbības un stratēģiskās komunikācijas jautājumiem, informē kancelejā.
Kā norāda kancelejā, papildus par komunikācijas jautājumiem mediji varot sazināties ar Ministru kabineta Stratēģiskās komunikācijas un koordinācijas departamenta konsultanti Madaru Sakoviču, kura arī ir ciešā saziņā ar Ministru prezidentes biroju.