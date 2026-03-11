4. galvenā darbnīca iznīcināta: satelītattēls parāda to, kas palicis pāri no rūpnīcas Brjanskā
Satelītattēli ir apstiprinājuši, ka Ukrainas armijas raidītās "Storm Shadow" raķetes iznīcināja galveno darbnīcu Krievijas armijai svarīgā aizsardzības rūpnīcā "Kremnij El".
Ukrainas uzbrukuma rezultātā, izmantojot spārnotās raķetes "Storm Shadow", Brjanskā esošās rūpnīcas "Kremnij El" galvenā ražotne tika iznīcināta. Rūpnīca, visticamāk, netiks atjaunota, un tā nedarbosies ilgu laiku. Par to pēc bojātās rūpnīcas satelītattēlu izpētes ziņoja "Kiberborošno" kopienas analītiķi.
"Piecas raķetes iznīcināja galveno korpusu," norāda analītiķi.
Saskaņā ar analīzi vismaz piecas Ukrainas iznīcinātāju raidītas spārnotās raķetes trāpīja 4. korpusam (vienai no rūpnīcas galvenajām ražošanas ēkām). Satelītattēli liecina par plašiem bojājumiem. Ēkas jumts bija pilnībā bojāts, iekšējās konstrukcijas tika iznīcinātas, un, visticamāk, sabruka starpstāvu pārsegumi.
Četras raķetes trāpīja pa taisnstūra perimetru, bet piektā trāpīja tā centrā. Visticamāk, tieši šeit atradās galvenās ražošanas iekārtas, kuras sprādziens vienkārši aizsvieda prom. Eksperti norāda, ka bojājumu raksturs liecina par gandrīz pilnīgu ražotnes iznīcināšanu.
Rūpnīca apkalpoja Krievijas militāro mašīnu
"Kremnij El" ir otra lielākā mikroelektronikas ražotāja Krievijā. Aptuveni 90% no rūpnīcas produkcijas tika piegādāti tieši Krievijas armijai. Rūpnīcā tika ražotas elektroniskās sastāvdaļas un mikroshēmas, ko izmanto mūsdienu Krievijas ieročos, tostarp spārnotajās un ballistiskajās raķetēs.
Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem, bojātās ēkas atjaunošana bez pilnīgas rekonstrukcijas ir praktiski neiespējama. Tas nozīmē, ka rūpnīca varētu nedarboties ilgstoši.