PTAC līdz šim nav saņēmis sūdzības par atceltiem lidojumiem saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) līdz šim nav saņēmis sūdzības par atceltiem lidojumiem vai kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem saistībā ar konfliktu Tuvajos Austrumos, pavēstīja PTAC.
Vienlaikus ceļotāji interesējas par savām tiesībām un vēršas pēc konsultācijām. Pagājušajā nedēļā PTAC sniedza 25 konsultācijas, bet šonedēļ - vēl trīs. Konsultācijas lūdz gan patērētāji, gan komersanti, un jautājumi ir gan par situācijām pirms ceļojuma sākuma, gan gadījumiem, kad ceļotāji jau atrodas ārvalstīs.
PTAC norādīja, ka līdz šim ir saņemts viens iesniegums no ceļotājiem, kuri drošības apsvērumu dēļ vēlas atteikties no plānotā ceļojuma un noskaidrot savas tiesības šādā situācijā.
Tāpat PTAC pauda, ka seko līdzi situācijas attīstībai, izvērtējot arī Ārlietu ministrijas sniegto informāciju, kā arī sazinoties ar tūrisma operatoriem un Latvijas nacionālo aviokompāniju "airBaltic" par aktuālo situāciju.
Lai palīdzētu patērētājiem orientēties savās tiesībās, PTAC ir sagatavojis informatīvu materiālu par iespējām rīkoties gan pirms ceļojuma, gan atrodoties ceļojumā, ņemot vērā pašreizējos apstākļus.
Jau ziņots, ka PTAC saistībā ar atceltiem lidojumiem un ceļojumiem uz Tuvo Austrumu valstīm aicina ceļotājus sazināties ar aviokompāniju vai tūrisma operatoru, lai noskaidrotu naudas atmaksas vai ceļojuma maiņas kārtību.
PTAC norāda, ja tūrisma operators atceļ kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms ceļojuma sākuma, tam ir pienākums atmaksāt ceļotājam visas veiktās iemaksas, un atmaksa jāveic 14 dienu laikā no līguma izbeigšanas dienas.
Ja ceļotājs pats pirms ceļojuma sākuma atsakās no kompleksā tūrisma pakalpojuma subjektīvu iemeslu dēļ, tostarp pamatojoties uz bažām par došanos uz konkrēto galamērķi, tūrisma pakalpojuma sniedzējam nav pienākums atmaksāt ceļotāja iemaksāto summu par nenotikušo ceļojumu, un ceļotājam jāmaksā pamatota līguma izbeigšanas maksa, min PTAC.
Izņēmums ir gadījumi, kad ceļojuma galamērķī vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi, piemēram, karadarbība, terorisms vai citas nopietnas drošības problēmas, ievērojami riski cilvēka veselībai, dabas katastrofas, kā arī laika apstākļi, kuru dēļ nav iespējams droši nokļūt galamērķī. Ārkārtas situācija ir uzskatāma par apstiprinātu tikai tad, ja tā noteikta ar vietējo varas iestāžu lēmumiem attiecīgajā galamērķī.
PTAC atzīmē, ka šādā situācijā ceļotājam ir tiesības atteikties no ceļojuma, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, saņemot visas iemaksātās avansa summas, taču nav tiesību saņemt papildu kompensāciju. Tāpat ceļotājam ir tiesības piekrist tūrisma operatora piedāvātiem alternatīviem risinājumiem - mainīt ceļojuma norises datumus, mainīt ceļojuma galamērķi vai saņemt vaučeri.
Vienlaikus PTAC uzsver, ka ikviens gadījums ir vērtējams individuāli, un neskaidrību gadījumā ceļotājam vispirms jāvēršas pie konkrētā tūrisma pakalpojuma sniedzēja.
Ja ceļojuma laikā nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, tūrisma operators nodrošina ceļotāja izmitināšanu uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis, sedzot ar to saistītās izmaksas. Izmitināšanas izmaksas par turpmākajām naktīm, ja tādas ir nepieciešamas, sedz pats ceļotājs, min PTAC.
Ja ir rezervētas avioreisa biļetes uz kādu no Tuvo Austrumu reģiona valstīm un pārvadātājs ir atcēlis lidojumu, PTAC aicina iepazīties ar aviopasažieru tiesībām šajā gadījumā.
Reisa atcelšanas gadījumā attiecīgajiem pasažieriem ir tiesības septiņu dienu laikā saņemt biļetes atlīdzinājumu un attiecīgā gadījumā atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu, vai mainīt maršrutu līdz to galamērķim.
PTAC norāda, ja pasažieris ir izvēlējies maršruta maiņu, aviokompānijai pasažierim bez maksas jānodrošina alternatīvs reiss galamērķa sasniegšanai pēc iespējas agrāk. Alternatīvā reisa gaidīšanas periodā, ja gaidīšanas periods ir divas stundas vai ilgāk, aviokompānijai pasažierim jānodrošina ēdināšana un atspirdzinājumi, iespēja bez maksas veikt divus tālruņa zvanus vai nosūtīt divas e-pasta vēstules - samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku. Tāpat, ja jaunā reisa izlidošana ir vismaz dienu pēc atceltā reisa izlidošanas, aviokompānijai pasažierim jānodrošina izmitināšana viesnīcā un transports līdz viesnīcai.
Tāpat PTAC uzsver, ka gadījumā, ja lidojums atcelts drošības situācijas saspīlējuma dēļ, patērētājam neizmaksās kompensāciju, taču biļetes cena tiks kompensēta.