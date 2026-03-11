AS pieprasa veselības ministram skaidrot situāciju par 1. tipa cukura diabēta pacientiem nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju pieejamību Latvijā
Politiskā spēka "Apvienotais saraksts" (AS) Saeimas frakcijas deputāti vērsušies pie veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) ar pieprasījumu skaidrot ministrijas rīcību saistībā ar 1. tipa cukura diabēta pacientiem nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju pieejamību Latvijā.
Kā norāda politiskais spēks, atsaucoties uz Latvijas Diabēta asociācijas (LDA) sniegto informāciju, Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, kurā insulīna sūkņi un nepārtrauktas glikozes monitorēšanas sistēmas jeb glikozes sensori netiek apmaksāti pieaugušajiem 1. tipa diabēta pacientiem.
Asociācija jau 2024. gada janvārī Saeimā iesniedza platformā "ManaBalss" vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju parakstītu iniciatīvu. Tās mērķis ir panākt citām Eiropas valstīm, tostarp Igaunijai un Lietuvai, pielīdzināmu valsts finansējumu šīm tehnoloģijām visiem pacientiem, kuriem tas ir medicīniski nepieciešams.
Neraugoties uz to, ka attīstītajās valstīs insulīna sūkņi ir standarta ārstēšanas sastāvdaļa jau vairāk nekā 25 gadus, bet glikozes sensori – vairāk nekā desmit gadus, to kompensēšanas jautājuma risināšana Latvijā tiek nepamatoti novilcināta, uzsver AS.
Saskaņā ar LDA aprēķiniem pašlaik glikozes sensori tiek kompensēti tikai aptuveni 100 pacientiem – grūtniecēm un 1. tipa diabēta pacientiem ar transplantētiem orgāniem. Vienlaikus vairāk nekā 5800 pacientu, kuru vidū ir vairāk nekā 3000 darbspējīga vecuma cilvēku, šīs tehnoloģijas nesaņem. Medicīniskie pētījumi apliecina, ka šo tehnoloģiju izmantošana būtiski uzlabo slimības kontroli, samazina hospitalizāciju skaitu un komplikāciju risku, ilgtermiņā ietaupot veselības aprūpes sistēmas līdzekļus.
"Kārtējā gadiem nerisināta problēma. Tūkstošiem pacientu nav pieejamas mūsdienīgas, viņu dzīves kvalitāti uzlabojošas tehnoloģijas. Atrunas, ka nav naudas, situācijā, kad ministrs pieļauj būvniecības sadārdzināšanos Stradiņos par 100 miljoniem, nav ne morāli, ne faktiski pieņemamas," paziņojumā citēts AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Lai noskaidrotu Veselības ministrijas (VM) rīcību, AS deputāti pieprasa ministram H. Abu Meri sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:
-
Kādēļ Latvijā līdz šim nav nodrošināts valsts finansējums insulīna sūkņiem un nepārtrauktas glikozes monitorēšanas sistēmām visiem 1. tipa cukura diabēta pacientiem, kuriem tās ir medicīniski nepieciešamas, un vai ministrs saskata savu personisko politisko atbildību par atpalicību no citām Eiropas valstīm, tostarp Lietuvas un Igaunijas;
-
Kā VM vērtē faktu, ka Latvija ir vienīgā ES valsts, kur šīs tehnoloģijas netiek apmaksātas pieaugušajiem, vai šī situācija ir pieņemama no veselības politikas un pacientu vienlīdzīgu tiesību viedokļa, un kādi konkrēti pasākumi plānoti atpalicības novēršanai;
-
Kādi konkrēti pasākumi, pieņemtie lēmumi, sagatavotie normatīvo aktu projekti vai izvērtējumi līdz šim veikti VM un tās padotības iestādēs tehnoloģiju pieejamības paplašināšanai;
-
Vai VM ir izstrādāts konkrēts rīcības plāns kompensācijas paplašināšanai (un lūdz to pievienot), bet, ja tāda nav, – kāpēc ministrija to nav sagatavojusi;
-
Vai VM vai tās padotības iestādes ir veikušas aprēķinus par nepieciešamo finansējumu kompensāciju nodrošināšanai, lūdzot norādīt aprēķināto apjomu, metodoloģiju un pamatojošos dokumentus;
-
Kādi konkrēti pasākumi un kādos termiņos tiks veikti, lai tuvākajos gados 1. tipa diabēta pacientiem nodrošinātu piekļuvi modernām tehnoloģijām apjomā, kas atbilst citu ES valstu praksei.