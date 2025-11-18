Pērn nedaudz palielinājies diabēta izraisīto komplikāciju dēļ mirušo skaits
Pagājušajā gadā diabēta izraisītu komplikāciju dēļ miruši 544 cilvēki, kas ir par sešiem cilvēkiem vairāk nekā 2023. gadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.
Tostarp 341 mirusī bija sieviete, bet 203 - vīrieši.
No visiem diabēta izraisīto komplikāciju dēļ pērn mirušajiem iedzīvotājiem 480 slimojuši ar otrā tipa diabētu, bet 26 - ar pirmā tipa. Vēl daļa mirušo slimojuši ar cita veida cukura diabētu.
Pirmā tipa diabēts ir insulīna atkarīgais diabēts un tas rodas, ja aizkuņģa dziedzeris nespēj saražot insulīnu pietiekamā daudzumā. Trūkstošais insulīns jāievada injekciju veidā. Ar pirmā tipa cukura diabētu var saslimt jebkurā vecumā, bet parasti tas attīstās bērnībā.
Otrā tipa diabēts ir visizplatītākā cukura diabēta forma. Otrā tipa cukura diabēta gadījumā insulīna ražošana aizkuņģa dziedzerī ir traucēta un insulīns nedarbojas pietiekoši efektīvi. Tas var attīstīties jebkurā vecumā.
Pirmā tipa cukura diabētam nav ieteicamās profilakses. Savukārt otrā tipa cukura diabētu ir iespējams novērst, uzturot normālu ķermeņa svaru, nodarbojoties ar fiziskajām aktivitātēm un lietojot piemērotu uzturu.
Saskaņā ar SPKC datiem pērn Latvijā bija 103 477 diabēta pacientu. No tiem 5147 pacientiem diagnosticēts pirmā tipa diabēts, 97 495 - otrā tipa diabēts, savukārt 818 bijis cits precizēts cukura diabēts, bet 17 cilvēki bijuši ar neprecizētu cukura diabētu.