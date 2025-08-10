Gaisma un mobilais telefons: negaidīti mūsdienu faktori var izprovocēt diabēta attīstību
Pētnieki nākuši klajā ar jauniem datiem, kas apliecina: pat nenozīmīga nakts gaisma spēj izjaukt organisma vielmaiņu. Šāda ietekme var izrādīties viens no otrā tipa cukura diabēta rašanās iemesliem.
Pēdējie vērienīgie "UK Biobank" pētījumi, kuros piedalījās aptuveni 85 000 cilvēku no 40 līdz 69 gadiem, atklāja saistību starp mākslīgās gaismas ietekmi naktī un paaugstinātu II tipa diabēta attīstības risku. Dalībnieki deviņus gadus uz rokas nēsāja īpašas ierīces, kas fiksēja apgaismojuma līmeni visu diennakti. Analizējot šos datus, tika konstatēts, ka cilvēkiem, kuri bija pakļauti lielākai nakts gaismas iedarbībai, diabēta rašanās varbūtība bija būtiski lielāka - un tas nebija saistīts ar miega kvalitāti vai ilgumu.
Speciālisti žurnāla "The Lancet" rakstā norāda, ka nakts gaisma, kas izgaismo mūsu ielas un mājas, spēj izmainīt organisma dabisko cirkadiāno ritmu. Šis ritms cita starpā kontrolē par vielmaiņu atbildīgo hormonu izdalīšanos. Šī procesa traucējumi var radīt problēmas ar cukura regulēšanu asinīs, insulīna rezistences attīstību un lieko svaru.
Gaismas tipam, kam cilvēks pakļauts naktī, ir liela nozīme. Pēc zinātnieku teiktā, viskaitīgākais ir zilais gaismas spektrs no viedtālruņu, datoru un televizoru ekrāniem. Auksta zilā gaisma vairāk nomāc melatonīna - hormona, kas atbild par kvalitatīvu miegu, izstrādi. Kad melatonīns ir traucēts, tiek traucēts arī organisma iekšējais bioloģiskais ritms.
Vienlaikus zinātnieki brīdina, ka diabēta attīstību var izraisīt arī citi faktori, piemēram, uztura režīms vai pētījuma dalībnieku dzīvesstils. Tomēr viņi uzsver, ka saikne starp nakts gaismu un vielmaiņas traucējumiem ir ļoti ticama, īpaši ņemot vērā, ka līdzīgi rezultāti tika apstiprināti eksperimentos ar dzīvniekiem un cilvēkiem.
Ko darīt:
- Pirmkārt, pavisam atteikties no viedtālruņiem nevajadzētu, taču ir vērts būtiski samazināt to lietošanu vakarā.
- Jāaizver logi ar aizkariem un jāizvēlas naktslampa ar siltu gaismu, bet vēl labāk - tās nemaz nelietot pēc pusnakts.
- Un galvenais - atcerieties, ka galvenie II tipa diabēta attīstības riska faktori paliek liekais svars, zema fiziskā aktivitāte un nepareizs uzturs.