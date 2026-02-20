Sitieni, košana un draudi: Jelgavas novadā iestādes gadiem nespēj tikt galā ar agresīva skolēna uzvedību
Ozolnieku vidusskolā Jelgavas novadā jau vairākus gadus turpinās nopietnas vardarbības problēmas, kurās iesaistīts viens skolēns. Cietuši gan bērni, gan pedagogi – fiksēti sitieni, spārdīšana, košana, draudi un citi uzbrukumi. Atsevišķos gadījumos skolotājai ar pudeli pārsista galva, pedagogi nogāzti zemē, bet skolēniem izteikti arī nāves draudi, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".
Par notiekošo vairāki vecāki un skolas darbinieki gatavi runāt tikai anonīmi, baidoties no iespējamām sekām. Kāda mamma stāsta, ka viņas bērnam draudēts ar nogalināšanu, savukārt citos gadījumos skolēns skolā ienesis šķiltavas un nazi, izsakot draudus aizdedzināt mācību iestādi vai nodarīt pāri citiem.
Agresīvais skolēns vēl nav sasniedzis vecumu, no kura iestājas kriminālatbildība. Valsts policijā apstiprina, ka sākti vairāki administratīvie procesi un pārbaudes par fizisku un emocionālu vardarbību, četras lietas patlaban ir izskatīšanā. Sasauktas arī starpinstitūciju sanāksmes, tomēr uzbrukumi nav mitējušies.
Skolas vadība publiskus komentārus nesniedz, taču norāda, ka savas iespējas esot izsmēlusi. Arī Jelgavas novada Izglītības pārvaldē atzīst – ir situācijas, kurās izglītības iestādes vienas pašas netiek galā.
Tikmēr domstarpības valda arī starp iesaistītajām institūcijām. Izglītības kvalitātes valsts dienestā pieļauj, ka pašvaldība nav pilnībā izmantojusi pieejamos mehānismus, savukārt bāriņtiesā norāda – no pieejamajiem pierādījumiem neizriet, ka vecāki nepildītu savus pienākumus. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība uzskata, ka bāriņtiesai bijis jāizmanto savas pilnvaras aktīvāk.
Bērnu aizsardzības centrs atzīst, ka šādos sarežģītos gadījumos starpinstitūciju sadarbība nereti ir lēna un nepietiekami efektīva. Arī šajā situācijā risinājums gada laikā nav panākts.
Vairums iesaistīto uzskata, ka problēma tiek vilcināta un pastāv risks, ka cietušo skaits pieaugs, ja netiks rasts efektīvs un savlaicīgs risinājums. Galvenais jautājums – vai iestādes spēs vienoties par konkrētu rīcību, pirms sekas kļūst vēl nopietnākas.