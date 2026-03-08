Aļona Ostapenko pārī ar ASV tenisisti Heiliju Baptisti pirmās kārtas mačā ar 6-2, 6-2 pārspēja Filipīnu sportisti Aleksandru Ealu un amerikānieti Ivu Joviču.
Šodien 11:33
Ostapenko iekļūst Indianvelsas "WTA 1000" dubultspēļu sacensību otrajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko sestdien Indianvelsas "WTA 1000" turnīra dubultspēļu sacensībās pārī ar ASV tenisisti Heiliju Baptisti pirmās kārtas mačā ar 6-2, 6-2 pārspēja Filipīnu sportisti Aleksandru Ealu un amerikānieti Ivu Joviču, nodrošinot vietu otrajā kārtā.
Par otrās kārtas sasniegšanu Latvijas tenisiste nopelnīja 120 WTA dubultspēļu ranga punktus. Otrajā kārtā Latvijas un ASV duets spēkosies ar krievieti Mirru Andrejevu un kanādieti Viktoriju Mboko. Jau ziņots, ka Ostapenko, kura WTA rangā atrodas 26. vietā, vienspēļu sacensībās no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar ar 6-4, 7-6 (7:5) pārspēja amerikānieti Keitiju Volinecu (WTA 98.). Turnīrs Indianvelsā norisinās cietā seguma kortos.