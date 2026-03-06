Bauskas novada govju fermā no tvertnes noplūduši šķidrie kūtsmēsli, Mēmeles apkaimē lokāls piesārņojums
Govju fermā Bauskas novada Brunavas pagastā sals izraisījis bojājumu šķidro kūtsmēslu uzglabāšanas tvertnē, un piektdienas rītā no tās notikusi noplūde.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka piektdien plkst. 5.02 saņemts izsaukums uz Bauskas novada Brunavas pagastu, kur notiek šķidro kūtsmēslu noplūde no tvertnes. Notikuma vietā piesaistīts Valsts vides dienests (VVD).
Bauskas novada pašvaldībā skaidro, ka govju fermā "Liepiņas" konstatēts sala izraisīts tehnisks bojājums šķidro kūtsmēslu uzglabāšanas tvertnē. Bojājuma dēļ notikusi kūtsmēslu noplūde, radot risku, ka piesārņojums varētu izplatīties apkārtējā teritorijā. Iedzīvotājiem apdraudējuma nav, un notikuma vieta tiek pilnībā kontrolēta, uzsver pašvaldībā.
Situācijas novēršanai operatīvi iesaistīti atbildīgie dienesti - VUGD, kā arī Valsts policijas un Pašvaldības policijas darbinieki. Teritorijā veikti koordinēti darbi piesārņojuma izplatības ierobežošanai, tostarp izveidoti aizsarggrāvji un īstenoti citi preventīvi pasākumi. Darbu veikšanā iesaistījušies arī vietējie zemnieki, nodrošinot nepieciešamo tehniku un palīdzību, lai pēc iespējas ātrāk stabilizētu situāciju.
Kā aģentūru LETA informēja VVD, pateicoties operatīvai rīcībai, noplūde ir apturēta un pašlaik tiek veikti darbi, lai krātuvi pilnībā iztukšotu un novērstu turpmākus riskus. Kopīgi izvērtējot situāciju ar VUGD, secināts, ka faktiskais noplūdes apjoms varētu būt līdz aptuveni 200 kubikmetriem šķidrmēslu.
Lielākā daļa noplūdušā šķidruma tika apturēta trīs vietās, aizrokot grāvi un ierobežojot piesārņojuma tālāku izplatību. Tomēr nenoteikts daudzums pa grāvi varēja aizplūst Mēmeles upes virzienā.
Notikuma vietā ir paņemti ūdens paraugi no grāvja un Mēmeles, kas nogādāti laboratorijā "Bior", lai izvērtētu iespējamo ietekmi uz vidi. Noplūdes rezultātā konstatēts lokāls vides piesārņojums.
Zemnieku saimniecība aktīvi iesaistījusies seku likvidēšanā. Pašlaik tiek veikta šķidrmēslu krātuves iztukšošana. Savāktos šķidrmēslus plānots nodot tuvumā esošajām saimniecībām izmantošanai lauksaimniecībā.
Atbildīgie dienesti turpina uzraudzīt notikuma vietu un veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu iespējamu ietekmi uz apkārtējo vidi, tostarp Mēmeles upi, skaidro pašvaldībā. Situāciju uz vietas izvērtē arī Valsts vides dienesta speciālisti.
Bauskas novada pašvaldība turpina sekot līdzi notikumu attīstībai un nepieciešamības gadījumā informēs sabiedrību par turpmāko rīcību.
Saskaņā ar Valsts policijas rīcībā esošo informāciju cilvēki negadījumā nav cietuši.
Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju īpašumā "Liepiņas" saimnieko Jāņa Straģa zemnieku saimniecība "Krišjāņi". "Firmas.lv" dati liecina, ka saimniecības apgrozījums 2024. gadā bija 1 711 140 eiro, bet peļņa 254 987 eiro.