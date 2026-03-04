Ūdens līmenis upēs strauji kāpj: izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par iespējamiem draudiem
Latvijas rietumu un centrālajos rajonos turpinās ledus kušana un iešana, tādēļ spēkā ir dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Marta pirmajās dienās Latvijas rietumu un centrālajos rajonos kūst sniegs un ledus, kā ietekmē upju notece palielinās. Ūdenslīmenis turpina paaugstināties, un vietām ir applūdušas upju palienes un zemākās vietas.
❗️Rietumdaļas upēs turpinās ledus sakustēšanās, uzlūšana un iešana, vietām veidojas sastrēgumi.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 4, 2026
🟡Spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums https://t.co/60DRDlo9za pic.twitter.com/T5qo2qNiQu
Hidrologi norāda, ka vairākās upēs jau iet ledus, bet citviet tas ir sakustējies. Tuvākajās dienās turpināsies ledus sakustēšanās, uzlūšana un iešana, turklāt vietām veidosies ledus sastrēgumi.
Dzeltenās pakāpes brīdinājums par ūdenslīmeņa celšanos ir spēkā līdz 5. marta plkst. 00.00.
LVĢMC aicina iedzīvotājus būt informētiem par plūdu riskam pakļautajām teritorijām. Tā kā lietavu dēļ applūst zemākās vietas, pārvietojoties plūdu apdraudētajās zonās, jāievēro piesardzība.
Ceturtdien Latvijā pārsvarā saglabāsies sauss un saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Naktī valsts austrumu daļā mākoņu kļūs vairāk un dažviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Ziemeļrietumu vējš Vidzemē un Latgalē brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -2..+2 grādi.
Dienā valstī gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot mērenam ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs +3..+9 grādus.
Rīgā gaidāma saulaina ceturtdiena, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vējš, naktī ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +1 grāds naktī un +5 grādi pēcpusdienā.