Ūdens līmenis upēs strauji kāpj: izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par iespējamiem draudiem
Foto: LETA
Laikapstākļu dēļ upēs var pieaug ūdens līmenis.
Sabiedrība

Ūdens līmenis upēs strauji kāpj: izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par iespējamiem draudiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Latvijas rietumu un centrālajos rajonos turpinās ledus kušana un iešana, tādēļ spēkā ir dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdens līmeni, informē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Ūdens līmenis upēs strauji kāpj: izsludināts dzelt...

Marta pirmajās dienās Latvijas rietumu un centrālajos rajonos kūst sniegs un ledus, kā ietekmē upju notece palielinās. Ūdenslīmenis turpina paaugstināties, un vietām ir applūdušas upju palienes un zemākās vietas.

Hidrologi norāda, ka vairākās upēs jau iet ledus, bet citviet tas ir sakustējies. Tuvākajās dienās turpināsies ledus sakustēšanās, uzlūšana un iešana, turklāt vietām veidosies ledus sastrēgumi.

Dzeltenās pakāpes brīdinājums par ūdenslīmeņa celšanos ir spēkā līdz 5. marta plkst. 00.00.

LVĢMC aicina iedzīvotājus būt informētiem par plūdu riskam pakļautajām teritorijām. Tā kā lietavu dēļ applūst zemākās vietas, pārvietojoties plūdu apdraudētajās zonās, jāievēro piesardzība.

Ceturtdien Latvijā pārsvarā saglabāsies sauss un saulains laiks, prognozē sinoptiķi.

Naktī valsts austrumu daļā mākoņu kļūs vairāk un dažviet gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Ziemeļrietumu vējš Vidzemē un Latgalē brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -2..+2 grādi.

Dienā valstī gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot mērenam ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra sasniegs +3..+9 grādus.

Rīgā gaidāma saulaina ceturtdiena, bez nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vējš, naktī ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +1 grāds naktī un +5 grādi pēcpusdienā.

Tēmas

Laika ziņasRīgaLatgaleVidzemeLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsLVĢMC

Citi šobrīd lasa