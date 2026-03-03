Bauskas novadā iedzīvotājiem plūdu apdraudētajās teritorijās gādās smiltis
Bauskas novada pašvaldības iedzīvotājiem plūdu apdraudētajās teritorijās tiek gādātas smiltis aizsargsienu veidošanai.
Bauskas novada pašvaldībā ir notikusi civilās aizsardzības komisijas sanāksme un ar atbildīgajiem dienestiem ir izrunāts rīcības algoritms plūdu gadījumā. Iesaistītās puses ir vienojušās par iedzīvotāju apziņošanu teritorijās, kuras visvairāk pakļautas applūšanas riskam, proti, Mežotnes pagasta Cepļa ciemā.
Tāpat tiek pievestas smiltis, lai iedzīvotāji var uzpildīt maisus un veidot pagaidu aizsargsienas ūdens aizturēšanai vai novirzīšanai.
Vienlaikus pašvaldība aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, jo, paaugstinoties gaisa temperatūrai, atrašanās uz ūdenstilpju ledus ir bīstama.
Pirmdien intervijā Latvijas Radio Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Mārtiņš Baltmanis atzina, ka plūdu situācija šogad Latvijā varētu būt krietni sarežģītāka nekā citos pēdējos gados. Baltmanis atsaucās uz sinoptiķu prognozēm, ka pali un plūdi šogad būs lielāki par vidējiem rādītājiem, ko noteiks biezais ledus un salīdzinoši biezā sniega sega.
VUGD gatavojas, ka vispirms pali gaidāmi Kurzemē - Ventā un Bārtā, tad sekos Lielupes baseins un Gauja Siguldā, Ādažos un Carnikavā, bet pēdējā sekos Daugava visās tradicionālajās plūdu vietās.
Dienesta vadītājs atzīmēja, ka šogad pali var veidoties arī ap ezeriem, tur applūstot palienēm.