Karjeras vērienīgākajā koncertturnejā Rīgā uzstāsies Braiens Adamss
Kanādiešu rokmūziķis Braiens Adamss paziņojis par jauniem Eiropas turnejas datumiem. Daudzkārtējs platīna statusa ieguvējs dziedātājs un dziesmu autors 27. septembrī uzstāsies "Xiaomi Arēnā" Rīgā.
Pēc albuma “Roll With The Punches” izdošanas ierakstu kompānijā "Bad Records" Adamss turpina apliecināt, kāpēc viņš joprojām ir viens no dinamiskākajiem izpildītājiem pasaulē. Albums ir nominēts 2026. gada JUNO balvai kategorijā “Gada roka albums”, un tajā dzirdams viņam raksturīgais himniska roka, spēcīgu ģitārrifu un sirsnīgas dziesmu rakstīšanas apvienojums. Enerģiski, ar lipīgiem piedziedājumiem bagāti skaņdarbi mijas ar pārdomātiem brīžiem, kas atspoguļo izturību un garu, kas raksturojis viņa karjeru.
Par albuma tituldziesmu autors saka: “Šī dziesma ir domāta ikvienam, kurš kādreiz juties sakauts, bet izvēlējies cīnīties vēl vienu dienu. Es ticu, ka tā atspoguļo ideju par spēju tikt pāri izaicinājumiem un vilšanās brīžiem, vienkārši ļaujoties rokam!”
Kanādiešu rokzvaigzne Braiens Adamss nodod uguņus "Arēnā Rīga"; 08.07.2024.
"Arēnā Rīga" uzstājās kanādiešu rokmūziķis Braiens Adamss savas koncertturnejas "So Happy It Hurts" ietvaros. Tūrei ir tāds pats nosaukums kā ...
Šķiet, ka šī enerģiskā, valdzinoši piesmakusī balss vienmēr ir bijusi kopā ar mums. Un tas nav pārsteigums – kopš debijas albuma izdošanas 1980. gadā šis slavenākais Kanādas mūzikas eksporta pārstāvis ir radījis tik daudz iemīļotu dziesmu, ka tās skan radio stacijās visā pasaulē.
Adamss nekautrējas izpildīt savus lielākos hitus, lai cik ļoti pats no tiem būtu noguris. Dodoties uz Braiena Adamsa koncertu, var būt pārliecināti, ka aptuveni 30 dziesmu garajā programmā tiks iekļauti praktiski visi skaņdarbi, kurus klausītāji no viņa sagaida. Jaunās dziesmas jau ieņem savu vietu koncertprogrammā līdzās tādām nemirstīgām klasiskām vērtībām kā “Summer of ’69”, “Heaven”, “Run to You” un “(Everything I Do) I Do It For You”, piedāvājot setlisti, kas apvieno vairākas paaudzes.
Braiena Adamsa koncerts Rīgā 2018. gada 3. maijā
Ar gadu desmitiem ilgiem topu hitiem, izpārdotām turnejām un neaizmirstamiem koncertiem Braiens Adamss turpina piedāvāt arēnas roka šovu, kas vieno fanus visā pasaulē. Šī Eiropas turneja sola neaizmirstamus vakarus ar jaunu mūziku, retāk atskaņotiem skaņdarbiem un dziesmām, kas kļuvušas par daļu no pasaules mūzikas DNS. Faniem būs pieejamas arī īpašas VIP paketes tiem, kuri vēlas būt pavisam tuvu notikumu epicentram. Tajās iekļautas labākās sēdvietas zālē, piekļuve jautājumu un atbilžu sesijai ar Braienu Adamsu pirms koncerta, ekskluzīva ieskatīšanās aizkulisēs, ar autogrāfu parakstīts VIP vinila izdevums un citi īpaši piedāvājumi.