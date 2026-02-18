Apstiprināts Dienvidkurzemes novada budžets 2026. gadam
Dienvidkurzemes novada dome apstiprinājusi 2026. gada budžetu ar uzsvaru uz izglītību, sociālajiem pakalpojumiem un sabiedrisko infrastruktūru, palielinot izdevumus līdz 74,9 miljoniem eiro un būtiski kāpinot kapitālieguldījumus. Ieņēmumi plānoti 69,4 miljonu eiro apmērā, balstoties uz pieaugumu IIN, mērķdotācijās un ES projektu finansējumā.
Otrdien, 17. februārī, Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2026. gada budžeta plānu. Par budžeta prioritārajām jomām 2026. gadā ir noteikta izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 69 373 236 eiro, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir vairāk par 2,8%. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze saskaņā ar Finanšu ministrijas datiem 2026. gadam ir 28 183 965 eiro, t. i., par 4,8% jeb 1 300 479 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem ir 41%.
Nekustamā īpašuma nodokļi plānoti 2 762 447 eiro apmērā, t.i., par 12% mazāk nekā iekasēts 2025. gadā, un tā īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos sastādīs 4%. Nekustamā īpašuma nodokli veido nekustamā īpašuma nodoklis par zemi – 2 275 454 eiro, par ēkām un inženierbūvēm – 322 337 eiro un mājokļiem – 164 656 eiro.
Finanšu ministrija, pamatojoties uz vērtēto ieņēmumu prognozi (IIN un kārtējā gada iekasējamo NĪN prognozi), veikusi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinu, kā rezultātā no finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 9 273 333 eiro, t.i., par 5% jeb 464 862 eiro vairāk kā iepriekšējā gadā.
Vērtēto ieņēmumu prognozē iekļauta valsts budžeta dotācija, kuru valsts šogad novadam paredzējusi 640 887 eiro, t.i., par 16 503 eiro mazāk kā 2025. gadā.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā 2026. gadā tiek piesardzīgi plānoti 500 000 eiro apjomā.
Nenodokļu ieņēmumu apjoms Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžetā 2026. gadā tiek plānots 810 895 eiro.
Pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 2 105 916 eiro apmērā jeb 3% apmērā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem, un tie plānoti par 0,5% mazāk, nekā saņemts iepriekšējā gadā.
Mērķdotācijas (valsts budžeta transferti) apjoms no valsts budžeta 2026. gadā tiek plānots 19 991 398 eiro apmērā, t.i., par 4,8% jeb 921 695 eiro vairāk, nekā saņēmām 2025. gadā.
Lielāko mērķdotāciju apjomu pašvaldībā saņems izglītības nozare – 15 346 672 eiro, t.i., par 1% vairāk kā gadu iepriekš. Mērķdotācijas autoceļu uzturēšanai no Satiksmes ministrijas plānotas 1 809 875 eiro kā iepriekšējā gadā. No Nacionālās veselības dienesta plānojam saņemt 214 875 eiro jeb 0,2% vairāk nekā 2025. gadā pagastu feldšerpunktu uzturēšanai un mājas aprūpes nodrošināšanai.
Sociālajā jomā valsts mērķdotācijas plānotas 1 464 002 eiro apjomā, t.sk. 972 902 eiro asistentu pakalpojumu nodrošināšanai un 451 000 eiro sociāliem pabalstiem.
Iepriekšējā gadā saņēmām no valsts ES līdzfinansēto projektu īstenošanai 2 000 926 eiro, bet 2026. gadā plānojam saņemt 5 100 534 eiro, t.i., 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Ieņēmumi no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānoti 600 000 eiro. Savukārt citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem plānots pārskaitīt 434 300 eiro, t.i., par 12% mazāk, nekā samaksāts iepriekšējā gadā.
Pamatbudžeta izdevumi
Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 74 877 628 eiro apmērā, t.i., par 16,3% jeb 10 482 248 eiro vairāk kā iepriekšējā gada izpilde.
Dienvidkurzemes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, t.i., izdevumiem no budžeta finansētu institūciju, t.sk. pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta iestāžu, sociālo dienestu uzturēšanai, vides aizsardzības pasākumu finansēšanai, pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, samaksai par pakalpojumiem pašvaldības vajadzībām, piemēram, pašvaldības funkciju izpildei sociālajā un izglītības jomā, sabiedriskajām organizācijām un privātajam sektoram, pabalstiem trūcīgiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, investīciju projektu finansēšanai, līdzfinansējumiem ES fondu projektu apguvei.
Vislielākais izdevumu apjoms 2026. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei - 34 737 441 eiro, kas sastāda 46% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, un izdevumu pieaugums pret iepriekšējā gada izpildi 11%. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, papildus izglītības pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām izglītības iestādēs.
Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1 364 857 eiro apmērā, kas sastāda 1,8% no kopējiem izdevumiem, un tie palielināti par 7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 864 814 eiro apjomā, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 301 050 eiro apmērā, kā arī ES LAT-LIT, ERAF līdzfinansēts projekts “Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas” - 175 503 eiro apmērā, un ERAF projekts “Prioritāri noteikto patvertņu pielāgošana un aprīkošana” – 23 490 eiro.
Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2026. gadā plānoti 6 028 027 eiro apmērā, t.i., par 9% vairāk salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi.
Ekonomiskās darbības nozarēm paredzēts izlietot 6 199 595 eiro jeb 8,3% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., par 32% vairāk nekā iepriekšējā gadā izlietots. Sadaļas lielākā summa 2 661 155 eiro paredzēta transporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai, kas ir 7% vairāk nekā iepriekšējā gadā izlietots. Valsts mērķdotācijas izdevumu apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1 912 820 eiro apmērā.
No Nodarbinātības valsts aģentūras paredzēts finansējums 44 684 eiro, bet vasarā plānots saņemt jauniešu nodarbinātības apmaksai 228 605 eiro. Būvvaldes uzturēšanas izmaksās ir paredzēti līdzekļi pašvaldību ēku tehniskā atzinuma sagatavošanai 100 000 eiro. Tūrisma nozarē plānotas investīcijas 102 330 eiro projektā "Iekļaujoši un pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā", 102 408 eiro projektam “Panorāmas maršruta attīstība – Dienvidkurzeme” un 12 687 eiro projektam “Putnu vērošanas tīkls Baltijas jūras piekrastē”.
Vides aizsardzībai no novada budžeta plāno izlietot 0,7% jeb 519 409 eiro, t. sk. meliorācijas sistēmu uzturēšanai, vides sakopšanai un vides piesārņojuma mazināšanai, kā arī kanalizācijas notekūdeņu projektu izstrāde Vaiņodei un Pāvilostai.
Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 14% no pamatbudžeta izdevumiem jeb 10 610 885 eiro, t.i., 29% vairāk kā iepriekšējā gadā.
Mājokļu attīstības sadaļā ievērojamu izdevumu daļu sastāda pašvaldības neizīrēto dzīvokļu uzturēšana. Dzīvojamā fonda uzlabošanai paredzētas izmaksas ERAF līdzfinansētos projektos sociālo mājokļu atjaunošanai 90 000 eiro. Lielākais izmaksu pieaugums plānots projektam “Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība” - 2 099 488 eiro.
Iepriekšējā gada īstenotais projekts ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņai ļauj šajā gadā paredzēt šim mērķim līdzekļus 396 600 eiro apmērā, kas ir par 28 % mazāk nekā gadu iepriekš, tomēr apgaismojuma uzturēšanas izmaksas plānotas par 11% vairāk nekā gadu iepriekš. Finansējums paredzēts pašvaldības teritorijas sakopšanai, kapsētu uzturēšanai, kā arī ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izveides līdzfinansēšanas programmai 75 000 eiro, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas konkursam 66 873 eiro, vēsturiskās apbūves atjaunošanas līdzfinansējuma programmai 50 000 eiro, tehniskās dokumentācijas izstrādei pašvaldības infrastruktūras atjaunošanai, uzlabošanai, modernizēšanai - 70 000 eiro.
Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk - 1,2% no pamatbudžeta izdevumiem, t.i., 917 130 eiro, bet pret iepriekšējā gada izpildi plānots 14% pieaugums.
Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietot 8,1% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 6 036 976 eiro, kas ir par 12% vairāk, nekā iztērēts iepriekšējā gadā.
Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 8 463 308 eiro, kas sastāda 11,3% no pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 35% vairāk nekā iepriekšējā gadā (6 242 071 eiro). Sociālajiem pabalstiem 2026. gada budžetā paredzēts finansējums 3 333 960 eiro, t.i., par 12% vairāk nekā izlietots iepriekšējā gadā. Pēc Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta Ukrainā pašvaldība cenšas sniegt dažādu pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd budžeta prognozē paredzēts 112 634 eiro apmērā. Lielākie projekta līdzekļi plānoti apgūt 754 008 eiro ESF projektā “Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām”.
Kopējā pašvaldības pamatbudžeta atlīdzības summa plānota 42 222 397 eiro apmērā, kas sastāda 56% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Atbilstoši izmaiņām Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu" pašvaldība palielināja minimālās mēnešalgas darbiniekiem no 740 eiro līdz 780 eiro.
Izdevumi precēm un pakalpojumiem plānoti 16 370 919 eiro apmērā, kas palielināti par 5,4%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un tie sastāda 22% no kopējiem izdevumiem. Sadaļas lielāko daļu veido pašvaldības remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 5 325 962 eiro apmērā.
Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem plānoti 2,320 milj. eiro, t.i., 3,5% vairāk nekā samaksāts 2025. gadā (2,241 milj. eiro). Degvielai plānoti 1,11 milj. eiro, iepriekšējā gadā par 14% izlietots mazāk (0,973 milj.). eiro), bet kurināmam – 416 320 eiro, t.i., par 36% vairāk nekā iepriekšējā gadā (307 010 eiro), jo pašvaldība kā kurināmo sāk iepirkt gāzi.
Sociālo pabalstu un kompensāciju apmērs kopsummā plānots 3 504 100 eiro, t.i., par 12% vairāk kā iepriekšējā gadā (3 132 283 eiro), un tā īpatsvars no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem sasniedz 4,7%.
Dotācijas komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem un fiziskām personām, pamatojoties uz domes lēmumiem, plānotas 870 290 eiro apmērā, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 2,3 reizes vairāk nekā izsniegts 2025. gadā.
Aizdevuma procentu maksājumi Valsts kasē plānoti 456 061 eiro apmērā, t.i., par 28 % mazāk kā gadu iepriekš (641 678 eiro).
Kapitālieguldījumi plānoti 14,7% no kopējiem izdevumiem jeb 10 989 149 eiro, un tas ir 2 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā apgūts (5 402 140 eiro).
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Dienvidkurzemes novada pašvaldības aizņēmumu kopsumma uz 2026. gada sākumu ir 16,668 milj. eiro, bet atmaksājamā summa šogad ir 1,821 milj. eiro.
Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir seši galvojumu līgumi pašvaldības kapitālsabiedrībām un viens studiju kredīta līgums. Kopējā galvojuma neatmaksātā summa uz 2026. gada sākumu ir 1 072 345 eiro.
Pašvaldības kopējās parādsaistības uz 2026. gada sākumu sasniedza 21,535 milj. eiro.
Lielākie 2026. gadā plānotie kapitālieguldījumu objekti
• Priekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana - 2 162 891 eiro, • Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Aizputē, Grobiņā, Priekulē - 2 099 488 eiro, • Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām - 754 008 eiro, • Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana - 600 000 eiro, • Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Pāvilostā - 412 341 eiro, • Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta ēkās Aizputē, Avotu iela 2 - 351 808 eiro. • Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana - 338 060 eiro, • Priekules pilsētas tranzīta ielu seguma vienkāršotā atjaunošana 1. kārta - 251 677 eiro, • Sporta infrastruktūras "Betona skeitparks" izveide Aizputē - 196 140 eiro, • Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām Aizputē - 180 662 eiro, • Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas - 175 503 eiro, • Priekules vidusskolas stadiona atjaunošana - 174 567 eiro, • Āra nojumju izveides programma pirmsskolas izglītības iestādēs - 144 172 eiro, • Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana - 109 424 eiro, • Panorāmas maršruta attīstība novadā - 102 408 eiro, • Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā - 102 330 eiro.
Plānotie lielākie investīciju projekti 2026. gadā
• Priekules vidusskolas infrastruktūras uzlabošana - 1 359 007 eiro, • Uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība - 811 822 eiro, • Sociālo mājokļu (ēku) atjaunošana - 460 900 eiro, • Tirgus ielas pārbūve zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Pāvilostā - 233 099 eiro, • Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām - 173 202 eiro, • Vides pieejamības nodrošināšana Aizputē, Avotu ielā 2 - 154 892 eiro, • Vaiņodes vidusskolas infrastruktūras uzlabošana - 150 000 eiro, • Dienas aprūpes centra izveide pensijas vecuma personām Aizputē - 146,62 eiro, • Zivju izkraušanas vietas atjaunošana Nīcas pagasta Jūrmalciemā - 146 218 eiro, • Sadarbība starp ugunsdrošības dienestiem, lai stiprinātu katastrofu riska novēršanu un pārvaldību uz Latvijas un Lietuvas robežas - 120 117 eiro, • Atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšana Dienvidkurzemes novadā - 101 403 eiro, • Pieejami zaļie dzelzceļi Igaunijā un Latvijā - 101 241 eiro.