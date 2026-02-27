Latvijas maršruta autobuss mēģina šķērsot Igaunijas robežu neatļautā laikā; pasažieri tālāk dodas kājām
Trešdienas vakarā no Luhamā robežkontroles punkta atpakaļ nosūtīja maršruta autobusu, kas devās uz Krieviju un mēģināja šķērsot robežu neatļautā laikā.
Latvijā reģistrēts maršruta autobuss ap plkst. 17 devās uz Krieviju caur Luhamā robežkontroles punktu. Pārbaudes laikā noskaidrojās, ka autobusa kustības grafiks neatbilst tam, ka kopš 24. februāra Luhamā robežpunkts no plkst. 19 ir slēgts.
"Autobuss mēģināja šķērsot robežu Luhamā plkst. 17, taču atļauja pasažieru pārvadāšanai šim transportlīdzeklim bija izsniegta, ņemot vērā nakts grafiku," izdevumam "Lõuna-Eesti Postimees" skaidroja robežkontroles preses pārstāvis Karls Johanness Kīvss.
Mainīt grafiku un izsniegt jaunu pārvadājumu atļauju, kas pielāgota robežkontroles punkta darba laikam, var Reģionālās attīstības un lauksaimniecības ministrija, taču iestāde atteicās to darīt.
"Tādējādi autobusa reiss tika pārtraukts, un pasažieriem uz Krieviju nācās doties kājām," piebilda Kīvss. Savukārt autobuss atgriezās Latvijā.