Dienvidkurzemes novadā patvertnes pielāgos un aprīkos civilās aizsardzības mērķiem
Dienvidkurzemes novada pašvaldība īstenos ES līdzfinansētu projektu, lai līdz 2028. gadam pielāgotu un aprīkotu astoņas pagrabtelpu patvertnes sabiedriskās ēkās, stiprinot civilās aizsardzības gatavību visās novada pilsētās. Projekta izmaksas ir 366 503,53 eiro, no kuriem 85% sedz ERAF un 15% – pašvaldība.
Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru projekta pieteikumam “Dienvidkurzemes novadā prioritāri noteikto patvertņu pielāgošana un aprīkošana” Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.– 2027. gadam 5.2.1. ReArm specifiskā atbalsta mērķa “Civilās sagatavotības nodrošināšana visu veidu teritorijās” 5.2.1.1. pasākumam “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem”.
Projekta mērķis ir pielāgot un aprīkot 8 objektus patvertņu vajadzībām Dienvidkurzemes novadā atbilstoši Vadlīnijām (rekomendācijas) par minimālajām prasībām III kategorijas patvertnes ierīkošanai. Patvertņu vajadzībām tika izvēlētas pašvaldības īpašumā esošas pagrabtelpas sabiedriski nozīmīgās un publiskās ēkās, lai nodrošinātu vismaz vienu patvertni pašvaldības pilsētās.
Projektā ir paredzēts pielāgot un aprīkot sekojošus objektus: 1. Aizpute, Katoļu iela 1; 2. Durbe, Skolas iela 5A (Ata Kronvalda Durbes pamatskola); 3. Grobiņa, Jaunatnes iela 1; 4. Nīca, Skolas iela 14 (Nīcas vidusskola); 5. Pāvilosta, Dzintaru iela 73 (Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta apvienības pārvalde); 6. Priekule, Dzirnavu iela 2 (PII “Dzirnaviņas”); 7. Priekule, Skolas iela 12 (Priekules Mūzikas un mākslas skola); 8. Vērgale, “Pagastmāja”.
Uz projekta pieteikuma brīdi, novadā, balstoties uz lietotnes "112 Latvija" datiem, ir septiņas patvertnes (trīs Aizputē, divas Vērgalē, viena Durbē un viena Sikšņos).
Projekta ietvaros plānots veikt būvniecības un remontdarbus pagrabtelpu pielāgošanai, nepieciešamā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu.
Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 366 503,53 eiro, no tām 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums (311 528,00 eiro apmērā) un 15% ir pašvaldības līdzfinansējums (54 975,53 eiro apmērā).
Projekta īstenošanas laiks: 20.01.2026. – 21.08.2028.