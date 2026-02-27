Krievu specdienesti novērsuši mēģinājumu uzspridzināt militārpersonas auto, notikušajā vaino Ukrainu
Krievijas specdienestiem Sanktpēterburgā izdevies novērst karavīra automašīnas spridzināšanu. Krievijas Federālais drošības dienests (FDD) apgalvo, ka sabotāžas operācijas veicēji, domājams, tika uzraudzīti no Ukrainas.
26. februārī tika ziņots par vēl vienu incidentu Sanktpēterburgā, kur it kā mēģināja uzspridzināt karavīra automašīnu. FDD darbinieki aizturējuši divus krievus. Par to ziņoja "Novaja Gazeta Evropa", kas sociālo mediju kontā publicēja arī video.
Video redzams brīdis, kad zem auto tiek novietota sprādzienbīstama ierīce. Kā jau paredzams, Krievija neveiksmīgajā diversijā vainoja Ukrainu, apgalvojot, ka "spridzinātājus" it kā savervējuši tās specdienesti. Kremļa drošības dienestu amatpersonas ziņo, ka bumba bija paslēpta slepenā vietā, kuras atrašanās vietu diversantiem atklāja viņu kurators.
Spridzinātāju duets atklāja sava mērķa adresi un novietoja sprādzienbīstamo ierīci zem transportlīdzekļa. FDD darbiniekiem izdevās bumbu neitralizēt. Ne drošības dienesti, ne plašsaziņas līdzekļi neatklāja sabotāžas mērķa identitāti vai viņa militāro pakāpi.
Ukraina šīs apsūdzības nav komentējusi.