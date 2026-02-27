Donalds Tramps paziņo, ka Robertam De Niro vajadzētu “kāpt laivā” un pamest Ameriku
ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ sociālajos tīklos publicēja asu ierakstu, atdzīvinot dažus no saviem ilgstošākajiem konfliktiem ar slavenībām.
Ieraksts platformā “Truth Social” tika publicēts trešdien, 25. februārī, pēc Trampa iepriekšējā vakarā teiktās runas par stāvokli valstī. Viņš to sāka ar demokrātu kongresmeņu Ilhanas Omaras un Rašīdas Tlaibas kritizēšanu, kuras runas laikā viņu vairākos brīžos izsvilpa un pārtrauca.
“Kad skatāties uz zema IQ Ilhanu Omaru un Rašīdu Tlaibu, kā viņas vakar nekontrolējami kliedza tik elegantajā runā par stāvokli valstī — tik svarīgā un skaistā pasākumā — viņām bija traku cilvēku, lunatiķu, garīgi nelīdzsvarotu un slimu cilvēku izvalbītas, apsārtušas acis, kuriem, godīgi sakot, vajadzētu atrasties ārstniecības iestādē,” rakstīja Tramps.
“Ja cilvēki var tā uzvesties, un zinot, ka viņas ir negodīgas un korumpētas politiķes, kas mūsu valstij nodara tik daudz ļauna, mums viņas vajadzētu nosūtīt atpakaļ tur, no kurienes viņas ir nākušas — pēc iespējas ātrāk,” viņš turpināja. “Viņas var tikai kaitēt Amerikas Savienotajām Valstīm, palīdzēt viņas nespēj.”
Pēc tam Tramps pievērsās dažiem no saviem skaļākajiem slavenību kritiķiem, rakstot, ka Omarai un Tlaibai “vajadzētu kāpt vienā laivā ar Trampa apsēsto Robertu De Niro — vēl vienu slimu un apjukušu cilvēku ar, manuprāt, ārkārtīgi zemu IQ, kuram nav ne jausmas, ko viņš dara vai saka — un daļa no tā ir nopietni noziedzība!”
“Kad es vakar redzēju, kā viņš [Roberts De Niro] sabrūk asarās, gluži kā bērns, es sapratu, ka viņš varētu būt pat slimāks nekā trakā Rouzija O’Donela, kura šobrīd atrodas Īrijā un mēģina saprast, kā atgriezties mūsu skaistajās Savienotajās Valstīs,” viņš turpināja.
“Vienīgā atšķirība starp De Niro un Rouziju ir tā, ka viņa, iespējams, ir nedaudz gudrāka par viņu, kas gan neko daudz nenozīmē,” rakstīja prezidents. “Labā ziņa ir tā, ka Amerika tagad ir lielāka, labāka, bagātāka un spēcīgāka nekā jebkad agrāk — un tas viņus padara pilnīgi trakus!”
82 gadus vecais De Niro otrdien uzstājās ar emocionālu runu alternatīvā pasākumā “State of the Swamp”, kas tika rīkots kā pretprogramma prezidenta runai. Uzrunājot klātesošos, viņš sacīja: “Es jūtos savas valsts pievilts. Tai nav jābūt perfektai, bet tai ir jāatgriežas pie vērtībām, kas mums deva spēku un cilvēcību.”
Aktieris aicināja būt gataviem kopā iziet ielās: “Un mēs atgūsim savu valsti.”
Pēc De Niro sacītā, Tramps ir šīs valsts ienaidnieks: “Visiem ir jāturas kopā, lai viņu noņemtu un mēs atgrieztos uz pareizā ceļa. Mēs varam strīdēties par sīkām atšķirībām, bet šī ir lielā problēma.”
“Es gribu atgūt savu valsti. Es negribu, lai visi staigā ar MAGA un Amerikas karogiem tā, it kā viņi vienīgie būtu patrioti. Mēs arī esam amerikāņi. Un mūsu ir vairāk, jo mēs ticam tam, kas ir pareizi un nepareizi — empātijai un laipnībai,” pauda godalgotais aktieris.