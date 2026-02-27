Limbažos spriež par "Rail Baltica" pamattrases izbūvi
Limbažu novadā notikusi informatīvā sanāksme par "Rail Baltica" ieviešanu, kurā uzsvērts būvdarbu progress, prioritātes un vietējās infrastruktūras risinājumi, tostarp plānotās stacijas Salacgrīvā un Skultē un Skultes apkopes punkts ar pabeigtu projektēšanu.
23. februārī Limbažu novada pašvaldības ēkā norisinājās informatīvā sanāksme par "Rail Baltica" projekta ieviešanu Limbažu novadā, informē novada vietvara. Limbažu novada pašvaldības vadība un speciālisti tikās ar "Rail Baltica" projekta pārstāvjiem no SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” un SIA “Cobelec Rail Baltica”, lai pārrunātu dzelzceļa pamattrases izbūves progresu, plānotos darbus un ar projekta īstenošanu saistītos izaicinājumus Limbažu novada teritorijā.
Pārstāvji skaidroja, ka kopš 2026. gada janvāra Ministru kabinets un Satiksmes ministrija lēmuši noteikt SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” par atbildīgo "Rail Baltica" pamattrases projektēšanā Latvijā.
Projekta ieviešana Latvijā notiek pakāpeniski, to sadalot kārtās. SIA “Eiropas Dzelzceļa līnija” pārstāvis, vecākais tehniskais eksperts Gatis Gaņģītis, informēja, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam 1. kārtas prioritāte ir pārrobežu savienojuma izveide starp Lietuvu un Igauniju. Latvijā jau noslēgts būvdarbu līgums pamattrases izbūvei, un aktīvi darbi šobrīd notiek Iecavas apkārtnē, pie Rīgas Centrālā mezgla un lidostas “Rīga”.
Limbažu novada teritorijā plānotās dzelzceļa līnijas garums ir aptuveni 65 kilometri. Novada teritorijā paredzētas divas stacijas – Salacgrīvā un Skultē, kā arī infrastruktūras apkopes punkts Skultē.
Skultes infrastruktūras apkopes punkta projektēšana pabeigta 2024. gada decembrī, būvprojekts saskaņots un izsniegtas būvatļaujas būvniecības bāzes ierīkošanai, sliežu ceļu un ēku izbūvei. Apkopes punkts nodrošinās jaunizbūvētās infrastruktūras uzturēšanu un drošu satiksmes organizāciju. Savukārt Skultes jaunā stacija nākotnē tiks savienota ar esošo staciju, paredzot ērtu pārsēšanos starp vilcieniem.
Pašvaldības vadība īpašu uzmanību pievērsa jautājumam par vietējo autoceļu uzturēšanu un ekspluatāciju būvdarbu laikā. G. Gaņģītis informēja, ka būvdarbu fāzē SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” pārņem autoceļus uzturēšanā. Katram posmam tiek izstrādāts individuāls satiksmes organizācijas plāns, un par tajā paredzētās infrastruktūras uzturēšanu atbild konkrētais būvdarbu veicējs.
Ņemot vērā to, ka objektu tuvumā ir arī grants ceļi, tiks nodrošināta seguma apstrāde ar putekļu absorbentu, lai samazinātu putekļu izplatību un ietekmi uz apkārtējo vidi un iedzīvotāju ikdienu.
Atbilstoši valsts dotajam uzdevumam, SIA “Eiropas Dzelzceļu līnijas” strādā pie mērķa, lai "Rail Baltica" 1. fāzes būvdarbi tiktu pabeigti līdz 2030. gada beigām.
Novada pašvaldības vadība "Rail Baltica" projekta ieviesējiem pateicās par līdzšinējo sadarbību un uzsvēra, ka arī turpmāk tiks nodrošināta regulāra komunikācija starp abām pusēm, lai savlaicīgi risinātu aktuālos jautājumus un informētu sabiedrību par projekta gaitu.