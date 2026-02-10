Latvijā lielākajai daļai iedzīvotāju ir pozitīva attieksme pret projektu “Rail Baltica”
Latvijā 52% iedzīvotāju ir pozitīva attieksme pret dzelzceļa projektu "Rail Baltica", informēja Baltijas valstu kopuzņēmumā AS "RB Rail", atsaucoties uz veikto aptauju sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat".
Vienlaikus aptaujā secināts, ka 24% Latvijas iedzīvotāju ir neitrāli noskaņoti pret "Rail Baltica" projektu, bet 6% respondentu snieguši ļoti negatīvu vērtējumu.
Tikmēr 67% Latvijas respondentu pauduši uzskatu, ka "Rail Baltica" militārās mobilitātes aspekts ir svarīgs Baltijas drošībai, savukārt 71% respondentu piekritis, ka projekts uzlabos NATO spēju operatīvi pārvietot karaspēku un militāro tehniku reģionā.
Kopuzņēmumā, balstoties aptaujas datos, norāda, ka "Rail Baltica" projekts Latvijas sabiedrībā tiek uztverts kā stratēģiski nozīmīga infrastruktūra gan mobilitātes, gan drošības un izaugsmes kontekstā. Vienlaikus dati liecina par augstām gaidām, jo iedzīvotāji vēlas redzēt virzību un konkrētus darbus, kā arī skaidri saprast, kā projekts tiek pārvaldīts.
"RB Rail" arī norāda, ka drošības dimensija attiecībā uz "Rail Baltica" līdzvērtīgi tiek vērtēta dažādās sabiedrības grupās - gan jaunākā, gan vecākā paaudze to uzskata par būtisku reģionam. Turklāt, pēc aptaujas datiem, militārās mobilitātes nozīmi Baltijas drošībai visaugstāk novērtē vecākās paaudzes iedzīvotāji jeb iedzīvotāji vecumā no 66 līdz 75 gadiem.
Vienlaikus aptaujas rezultāti liecina, ka iedzīvotāji vēlas zināt vairāk par projektu, tostarp redzēt projekta progresu. Lai gan kopējais informētības līmenis Baltijā sasniedz vairāk nekā 90%, daļa respondentu norādījuši, ka pieejamā informācija nav pietiekama. Tas, pēc "RB Rail" paustā, liecina, ka sabiedrībai ir svarīgi redzēt konkrētus sasniegumus, finansējuma izlietojumu, informāciju par projekta izmaksām, būvdarbu virzību un praktiskus rezultātus, kas apliecina projekta virzību no plānošanas uz īstenošanu.
"Rail Baltica" sabiedriskās domas aptauju sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2025. gada decembrī, aptaujājot 1006 respondentus Latvijā vecumā no 18 līdz 75 gadiem.
Jau ziņots, ka atbilstoši "RB Rail" informācijai "Rail Baltica" pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro, no tiem Latvijā - 5,5 miljardus eiro, tomēr ir iespējams potenciāls ietaupījums līdz 500 miljoniem eiro no tehnisko risinājumu optimizācijas, kā arī ir iespējami citi ietaupījumi.
Kopējās projekta izmaksas atbilstoši izmaksu un ieguvumu analīzei Baltijā var sasniegt 23,8 miljardus eiro. Iepriekšējā izmaksu un ieguvumu analīzē 2017. gadā tika lēsts, ka projekts kopumā izmaksās 5,8 miljardus eiro.
"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 mm) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.