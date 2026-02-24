FOTO, VIDEO: gaisma uzvarēs tumsu - simtiem cilvēku Vecrīgā dodas Ukrainas atbalsta gājienā
Otrdienas vakarā, pieminot kara Ukrainā ceturto gadadienu, daži simti cilvēku Vecrīgā pulcējās biedrības "Tavi draugi" rīkotajā atbalsta gājienā "Gaismas ceļš Ukrainai".
Akcija sākās Doma laukumā, kur sanākušajiem bija līdzi Ukrainas zili dzeltenie karogi un nemiernieku armijas sarkanmelnie karogi. Tika izkliegti dažādi Ukrainas atbalsta saukļi, piemēram, "Slava Ukrainai! Varoņiem slava!", "Slava Azov!" ukraiņu valodā un citi. Tostarp tika skandēts arī sauklis "Putin Huilo!" un izkliegti pateicības vārdi Latvijai par atbalstu.
Sanākušie nodziedāja Ukrainas himnu un ik pa laikam vienojās dažādās Ukrainas atbalsta dziesmās. Dažiem līdzi bija arī Latvijas karogi.
Uz pasākumu bija ieradušies arī atsevišķi politiķi, tostarp Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) un "Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Neilgi pēc plkst. 19 sanākušie akcijas dalībnieki likumsargu pavadībā sāka gājienu cauri Vecrīgai uz Brīvības pieminekli.
Pēc pieminekļa sasniegšanas akcijas dalībnieki vēl mirkli uzkavējās galamērķī un pēc tam sāka pamazām izklīst.
Kā liecina Valsts policijas sniegtā informācija, gājienā piedalījās aptuveni 350 cilvēku un tas notika bez starpgadījumiem.
Kā ziņots, 24. februārī aprit četri gadi, kopš Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Šis karš ir prasījis desmitiem tūkstošu Ukrainas civiliedzīvotāju un karavīru upurus.
Lai pieminētu upurus un viņu tuviniekus, kā arī atbalstītu Ukrainu grūtajā laikā, otrdien Latvijā notiek vairākas simboliskas akcijas.