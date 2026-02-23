Ukrainas atbalstītāji pulcējas biedrībā "Tavi draugi" uz plakātu veidošanas darbnīcu. Rīt apritēs jau četri gadi kopš Krievijas asiņainās invāzijas. FOTO, VIDEO
Ceturtdien biedrības "Tavi draugi" telpās notika plakātu darbnīca Ukrainas atbalstam "Kopā līdz uzvarai!". Jau pēc dažām stundām apritēs tieši četri gadi kopš Krievijas izraisītā asiņainākā kara Eiropā kopš Otrā pasaules kara.
Plakātu darbnīca Ukrainas atbalstam "Kopā līdz uzvarai!"; 23.02.2026.
Darbnīcu ceturto gadu rīko "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai", fonds "Dots" un biedrība "Tavi draugi", aicinot ikvienu interesentu paust solidaritāti ar Ukrainu, tuvojoties 24. februārim, kad apritēs četri gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Darbnīcā kopā ar mākslinieku Daini Rudeni bija iespēja veidot plakātus ar trafaretu palīdzību vai radīt personisku vēstījumu - saukli, zīmējumu vai simbolu.
Izveidotie plakāti 24. februāra rītā tiks nogādāti pie Brīvības pieminekļa, kur plkst. 7.30 notiks Ukrainas atbalsta akcija "Kopā līdz uzvarai!".
Iedzīvotāji, kuri nevarēja piedalīties akcijā klātienē, savu atbalstu varēja paust, iesaistoties plakātu darbnīcā un atstājot redzamu solidaritātes vēstījumu. Rīkotāji uzsver, ka karš Ukrainā turpinās, tādēļ atbalsts nedrīkst kļūt par vienas dienas akciju vai tikai simbolisku žestu gadadienā.