Akcija "Kopā līdz uzvarai!"
FOTO: pie Brīvības pieminekļa pulcējušies simtiem cilvēku, kuri pauž atbalstu Ukrainai
Otrdienas, 24. februāra, rītā jeb ceturtajā gadadienā kopš Krievijas uzsāktā kara sākuma, aptuveni 500 cilvēki Rīgā pulcējās pie Brīvības pieminekļa, lai akcijā "Kopā līdz uzvarai!" paustu atbalstu ukraiņu tautai.
Pasākums sākās saullēktā ar klusuma brīdi, godinot Ukrainas tautas upurus. Sanākušie stājās īpašā norobežotā laukumā, veidojot Ukrainas valsts formu un šādi uzsverot, ka Ukrainas teritorija imperiālistisku agresora iegribu dēļ nedrīkst tikt sadalīta.
Cilvēki bija ieradušies ar Ukrainas, Latvijas un Eiropas Savienības karogiem, kā arī rokās turēja plakātus, kas vēstīja: "Brīvību Ukrainai", "Kopā līdz uzvarai", "Slava Ukrainai", "Mostieties, celieties, Ukrainai sāp!", "Varoņiem vajag Putinu uz Hāgu", "Brīvība nav ieņemama". Tāpat cilvēki bija ieradušies ar dzelteniem un ziliem ziediem, kurus nolika pie Brīvības pieminekļa.
Sanākušie diriģenta Matīsa Tuča vadībā kopā ar solistiem Aiju Vītoliņu, Daumantu Kalniņu, Artemu Basovu un koriem dziedāja Latvijas valsts himnu "Dievs, svētī Latviju!", Ukrainas valsts himnu "Ще не вмерла України", dziesmas "Taisnība", "Dziesma, ar ko tu sāksies?", dziesmas "Не твоя війна" un "Zaļā dziesma".
Pasākumā piedalījās arī vairāki Saeimas deputāti un ministri. Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā 2022. gada 24. februārī un ir prasījis desmitiem tūkstošo Ukrainas civiliedzīvotāju un karavīru upurus.