Latvijas olimpieši viesojas Kurzemes skolās, lai iedvesmotu jauniešus
Šajā pavasara semestrī iniciatīva “Olimpieši skolās ar Rimi” turpina iedvesmot skolēnus desmit skolās piecos Latvijas reģionos. Projekts, kas tika uzsākts Rīgā un turpinājās Vidzemes un Zemgales skolās, 18. februārī viesojās Kurzemē salīdzinoši nelielajā Puzes pamatskolā un Ventspils 2. pamatskolā.
Kurzemes skolās ar skolēniem tikās svarcēlāji Artūrs Plēsnieks un Ritvars Suharevs, vieglatlētes Lauma Grīva un Brenda Apsīte, šāvējs Lauris Strautmanis, kā arī 3x3 basketbolists un olimpiskais čempions Kārlis Lasmanis.
Skolās viesojās arī klīniskā un veselības psiholoģe, “Rimi Bērniem” eksperte Aija Krišjāne, kura ar skolēniem pārrunāja veselīgu paradumu, emocionālās labsajūtas un sabalansēta dzīvesveida nozīmi ikdienā.
Vieglatlēte Lauma Grīva: “Ceru, ka jaunieši apzināsies kopējo bildi – ka kustības, sabalansēts uzturs, atbildība un pareizi ieradumi šodien veido viņu veselību, pašapziņu un iespējas nākotnē. Šādu tikšanos patiesā vērtība bieži atklājas ilgākā laika posmā, kad maza iedvesmas dzirksts pārvēršas par noturīgu motivāciju un apzinātu dzīvesveidu. Un viss ir iespējams!”
“Man ļoti patīk piedalīties šādos pasākumos, saņemt no bērniem un jauniešiem atgriezenisko saiti, sajust viņu enerģiju un saprast cik forši, ka var viņiem nodot kādu pieredzi, zināšanas vai savu stāstu. Pats uzzināju diezgan daudz jaunu lietu. Jauniešiem novēlu sportot un tiekties uz saviem mērķiem nedaudz vairāk,” tā pēc skolu apmeklējuma izteicās Olimpiskais čempions, 3x3 basketbolists Kārlis Pauls Lasmanis.
“Viesojoties pie Puzes pamatskolas un Ventspils 2. pamatskolas jauniešiem, īpašu gandarījumu sniedza viņu iesaiste un atvērtība, kā arī jūtamais skolotāju atbalsts, kas bērniem vienmēr dod drošības sajūtu. Tikšanās bija arī ļoti sirsnīgas un jautras – caur jokiem, smiekliem un vieglumu tika nodota patiesi vērtīga informācija. Sirsnīgs paldies “Rimi” par šādu vērtīgu iniciatīvu un olimpiešiem, kuri ar iedvesmu un patiesumu dalās savā pieredzē. Šādas tikšanās vēlreiz parāda, cik svarīgi ir būt līdzās jauniešiem viņu izaugsmes ceļā un izglītot, ļaujot piedalīties un izzināt pašiem, darbojoties komandā ar interesantām, iedvesmojošām personībām,” uzsver “Rimi Bērniem” eksperte, klīniskā un veselības psiholoģe Aija Krišjāne.
Kurzemes skolās pasākumu apmeklēja teju 180 skolēni. Iniciatīvas vizīšu laikā skolēni piedalījās praktiskās aktivitātēs par ikdienas kustību nozīmi, sabalansētu dienas ritmu, miega un uztura paradumiem, kā arī mērķtiecības un disciplīnas lomu ikdienā. Sportisti kopā ar eksperti dalījās savā pieredzē un darbojās kopā ar jauniešiem, iedvesmojot viņus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Pēc aktīvi un izzinoši pavadītas pusotras stundas bērni saņēma izglītojošos bukletus un dāvanas no Rimi un Latvijas Olimpiskās komitejas.
Šajā pavasara sezonā projekts jau apciemojis 8 skolas un aktivitātēs iesaistījis gandrīz 1500 skolēnus. Visās skolās sportisti un eksperti tiek uzņemti ar interesi, papildus jautājumiem, notiek fotogrāfēšanās un autogrāfu sesijas.
Pēdējās divas projekta ietvaros izlozētās skolas Latgalē, projekts apmeklēs marta pirmajā nedēļā, tā noslēdzot iniciatīvas pavasara semestra vizītes skolās.
Par iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi”
Iniciatīvu “Olimpieši skolās ar Rimi” īsteno Latvijas Olimpiskā komiteja sadarbībā ar Rimi Latvia, veicinot bērnu un jauniešu izpratni par aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmi. Pirmajā iniciatīvas sezonā programmā iesaistījās vairāk nekā 900 skolēnu no 13 Latvijas skolām, tostarp arī specializētā skola bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
Programma izstrādāta kā papildinājums skolu mācību saturam un balstīta uz olimpiskajām vērtībām. Tās ietvaros 5.-8. klašu skolēni tiekas ar sportistiem, uztura speciālistiem un veselīga dzīvesveida ekspertiem, piedaloties praktiskās un izzinošās nodarbībās par kustību, miegu, uzturu un sabalansētu dienas ritmu.
Programmas saturs izstrādāts sadarbībā ar Veselības ministriju, Slimību profilakses un kontroles centru un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem, nodrošinot zinātnē balstītu un aktuālu informāciju.