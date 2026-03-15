Peskovs atklāj, kādēļ Kremlim ir nospļauties par iedzīvotājus saniknojošo mobilo un interneta sakaru traucēšanu
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs atklājis, kādēļ Kremli nesatrauc mobilo sakaru un interneta traucējumi Maskavā, cenšoties saviem iedzīvotājiem noslāpēt “nesankcionētas” informācijas ieguves iespējas.
Uz aģentūras TASS jautājumu, vai sakaru ierobežojumi Maskavas centrā ir ietekmējuši Putina administrācijas darbu, Peskovs atteica vienkārši: “Lietojam stacionāros telefonus.”
Krievijas varas iestādes ir apstiprinājušas, ka sakaru traucējumi pastāv, taču nav neatklāj to iemeslus. Pats Peskovs tos nosauca par “sistēmisko drošības pasākumu” daļu un, nepaskaidrojot sīkāk, uzsvēra, ka tie turpināsies “tik ilgi, cik būs nepieciešams”.
Kopš 5. marta Maskavu pārņēmis plašs mobilā interneta atslēgšanas vilnis, Kremlim cenšoties pastiprināt kontroli pār digitālo telpu. Savukārt uzņēmumiem “skrūvju pievilkšana” radījusi milzīgus zaudējumus, bet vairāku valsts pakalpojumu darbība ir paralizēta. Krievijas galvenās cenzūras iestādes “Roskomnadzor” monitoringa centra dati liecina, ka mobilā interneta vidējais diennakts datplūsmas apjoms ir samazinājies aptuveni par 20% salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi. Vietējie mediji ziņo, ka strauji pieauguši radiostaciju, rāciju un stacionāro telefonu pārdošanas apjomi.
Pēkšņie sakaru traucējumi iedragājuši Maskavas oficiālo tēlu, graujot propagandas vēstījumus par galvaspilsētu kā “miera salu”, kuru it kā neesot skārusi jau piekto gadu notiekošā asiņainā invāzija Ukrainā.
Sakaru traucējumu sākumā mobilais internets Maskavas centrā bija gandrīz pilnībā atslēgts, taču pēc nedēļas kļuva pieejamas dažas varasiestāžu apstiprinātas vietnes – tā sauktais “baltais saraksts”, kurā iekļauti galvenie valsts pakalpojumi, bankas, interneta veikali un Kremlim lojāli mediji. Valsts mediji maskaviešiem iesaka nēsāt līdzi skaidru naudu, lai izvairītos no problēmām ar maksājumiem ar karti, bet taksometrus izsaukt pa telefonu.
Tikmēr Krievijas parlaments ierosina izpētīt alternatīvas saziņas metodes vienkāršajiem pilsoņiem. Valsts domes deputāts Igors Antropenko negaidīti paziņoja, ka valstij jāatjauno ielu taksofonu tīkls, tāpat kā padomju laikā. Saskaņā ar viņa ideju šīs telefona būdiņas varētu būt aprīkotas ar “drošu” piekļuvi internetam. Pēc deputāta teiktā, tas ļaus cilvēkiem saglabāt saikni pat dažādu ierobežojumu laikā. Savukārt valsts informācijas aģentūra citēja vietējās universitātes zinātniekus, kuri apgalvoja, ka tiešsaistes karšu vietā “var orientēties pēc zvaigznēm”, norāda “Financial Times”.
Ierobežojumi sevišķi sāpīgi skāruši uzņēmējdarbību. Kiberdrošības eksperts un cilvēktiesību grupas “Pervij otdel” vadītājs Dmitrijs Zair-Beks zaudējumus nosauca par katastrofāliem, lēšot, ka dienā tie sasniedz vienu līdz divus miljardus rubļu (aptuveni 11–22 miljonus eiro). “Tas ietver mākoņdatošanas IT infrastruktūras paralīzi, traucējumus maksājumu apstrādē mazumtirdzniecībā un loģistikas mezglu apstāšanos, kas kritiski atkarīgi no globālā tīkla,” norādīja Zair-Beks.
Savukārt digitālo tiesību organizācijas “RKS Global” līdzdibinātājs Sarkiss Darbindžjans bija vēl skarbāks: “Tas veiksmīgu pilsētu, kas lepojās ar savu digitālo attīstību, atgriež akmens laikmetā.”
“Financial Times” atsaucās uz kādu bijušo Kremļa ierēdni, kurš izteicies, ka lēmumu par sakaru slāpēšanu, visticamāk, pieņēmis Federālais drošības dienests (FSB), sekojot nesenajiem mēģinājumiem ierobežot ziņapmaiņas platformas “Telegram” darbību un pastiprināt aizsardzību pret Ukrainas dronu uzbrukumiem. Ierēdnis piebilda, ka cenzoriem, iespējams, nav tehnisku iespēju bloķēt tikai “Telegram” datplūsmu – kuru Putins pagājušajā nedēļā raksturoja kā “naidīgu saziņas formu” –, tāpēc traucējumi izrādījušies daudz plašāki. FSB drošības jautājumi ir svarīgāki par jebkādiem ekonomiskajiem zaudējumiem, viņš piebilda.
Atšķirībā no citiem ierobežojumiem, šos sakaru traucējumus nevar apiet ar parastajām VPN tehnoloģijām. “Līdzīgi scenāriji citos Krievijas reģionos tiek izmantoti jau vairākus mēnešus, tagad kārta pienākusi Maskavai,” izteicās VPN uzņēmuma “Amnezia” dibinātājs Mazajs Banzajevs. Analītiķi uzskata, ka “balto sarakstu” sistēmas paplašināšana arī uz mājas internetu ir tikai laika jautājums. “Mobilais internets acīmredzami ir izmēģinājuma poligons visas Krievijas interneta segmenta kontrolei,” norādīja Banzajevs.
Jauns.lv jau vēstīja, ka 9. martā Sanktpēterburga sekoja Maskavas liktenim, zaudējot internetu un mobilos sakarus. Pilnīga bloķēšana sākās plkst. 6.00 no rīta, aptuveni tajā laikā, kad tika paziņots par dronu uzbrukumu Ļeņingradas apgabalam. “The Moscow Times” ziņoja, ka operatori saņēma aptuveni 2500 paziņojumus par pārtraukumiem. Sanktpēterburgas iedzīvotāji nevarēja piekļūt banku lietotnēm, ziņojumapmaiņas lietotnēm un visām tīmekļa vietnēm, kas nav iekļautas "baltajā sarakstā".
Krievijas galvenie operatori ("Megafon", "T2" un "Bilain") jau ir saņēmuši valdības rīkojumus par mobilo sakaru un interneta pakalpojumu ierobežošanu gan Maskavā, gan Sanktpēterburgā.
Maskavā sakaru pārtraukumu laikā peidžeru pārdošanas apjomi ir pieauguši par 73%, bet rāciju pārdošanas apjomi – par 27%. Novecojušu ierīču iegāde notiek ļoti strauji. Tie pirktas arī papīra kartes.