Artūrs Žagars ar 11 punktiem kaldina "Fenerbahce" uzvaru Turcijas čempionāta spēlē
Latvijas basketbolists Artūrs Žagars svētdien Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar 11 gūtajiem punktiem, viņa pārstāvētajai Stambulas "Fenerbahce" izcīnot uzvaru. "Fenerbahce" viesos ar 91:85 (22:25, 20:22, 22:19, 27:19) pārspēja "Buyukcekmece".
Žagars laukumā bija 22 minūtes un 23 sekundes un realizēja trīs no četriem divu punktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un divus no trijiem soda metieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, trīs rezultatīvas piespēles, trīs kļūdas, viena pārtverta bumba, divas piezīmes un pieci izprovocēti sodi, iekrājot +/- rādītāju +4 un efektivitātes koeficientu septiņi.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 13 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Nando de Kolo, kamēr mājiniekus no zaudējuma neglāba Džeilena Leka 20 gūtie punkti.
Svētdien vēl Rolanda Šmita pārstāvētā Stambulas "Anadolu Efes" mājās uzņems "Besiktas".
Kristers Zoriks piektdien savā atgriešanās spēlē Turcijas čempionātā guva desmit punktus, Denizli "Merkezefendi" komandai mājās ar rezultātu 65:79 zaudējot Stambulas "Bahcesehir Koleji", bet Robets Blumbergs un Izmiras "Petkim Spor" sestdien ar 57:74 piekāpās "Esenler Erokspor" komandai.
"Fenerbahce" ar 20 uzvarām 22 spēlēs ir pirmā, "Anadolu Efes" ar 13 uzvarām 21 mačā ir sestajā pozīcijā, "Merkezefendi" uzvarējusi astoņos mačos un ir devītā, bet "Petkim Spor" ar sešām uzvarām ir 13. vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".