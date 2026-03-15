Šodien 17:00
Traģiski noslēgusies Pāvilostā pazudušā Sergeja Čepurnoja meklēšana
Diemžēl traģiski beigusies Pāvilostā pazudušā Sergeja Čepurnoja meklēšana. 1956. gadā dzimušais vīrietis bija pazudis 13. martā.
Valsts policija svētdien paziņoja, ka vīrietis atrasts miris.
Iepriekš tika ziņotts, ka 1956. gadā dzimušais Čepurnojs 13. martā bija izgājis no adreses Pāvilostā, Cīruļu ielā un pazuda. , Viņš bija ģērbies melnās auduma biksēs, brūnganā džemperī ar rakstu, zilā virsjakā līdz gurniem, kājās tumši zamša puszābaki, līdzi melna "Puma" soma.