VIDEO: Cēsīs un Valmierā skolēnus iedvesmo olimpieši un uztura speciāliste
Šajā pavasara semestrī iniciatīva “Olimpieši skolās ar Rimi” turpina viesošanos desmit skolās, piecos Latvijas reģionos. Kā pirmās tika apciemotas Rīgas skolas, sniedzot skolēniem iespēju klātienē satikt Latvijas sportistus un veselīga dzīvesveida ekspertus. Savukārt 10. un 11. februārī olimpieši viesojās Vidzemē – Cēsu 1. pamatskolā un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā.
Uz kādu no skolām brauca – šķēpmetēja Anete Sietiņa, pludmales volejbolists Mārtiņš Pļaviņš, lodes grūdējs Māris Urtāns, BMX riteņbraucējs Kristens Krīgers, kā arī 3x3 basketbolisti – Nauris Miezis un Mārtiņš Bumbieris. Tāpat skolās viesojās arī Rimi Bērniem eksperte un uztura speciāliste Viktorija Jansone, lai skolēnus iepazīstinātu ar veselīga uztura nozīmi ikdienā.
"Patiess prieks par skolotāju iesaisti, atsaucību un interesi arī pēc pasākuma. Arī bērni, lai gan brīžiem šķita, ka informācijas pārbagātība ietekmē uzmanību, kopā ar olimpiešiem aktīvi iesaistījās uzdevumu izpildē un apguva jaunas zināšanas. Abās skolās sastapāmies ar atsaucīgiem jauniešiem – bērni ar patiesu prieku un interesi darbojās grupās un raiti pildīja uzdevumus. Turklāt, par ko mums visiem bija patiess prieks, bērnu zināšanu bāze par veselīgu uzturu, kustībām ikdienā un sakārtotu dienas ritmu bija ļoti laba. Kopumā atmosfēra bija patīkama un sadarbība – cieņpilna," stāsta Rimi Bērniem eksperte, uztura speciāliste Viktorija Jansone.
Lodes grūdējs Māris Urtāns: “Lieliski! Man šodien bija jādarbojas ar divām komandām un abām veicās ļoti labi. It īpaši uzdevumā par cukura līmeni. Viņi perfekti visu izpildīja. Man ir prieks par jauniešiem. Kopā sastādījām arī manu ēdienkarti, ko viņi man piedāvātu pusdienās, un es būtu patiesi laimīgs pēc tādām pusdienām. Viņiem izdevās lieliski!”
Šķēpmetēja Anete Sietiņa: “Pirmo reizi esmu šāda veida pasākumā un bija tiešām interesanti. Protams, bērni varbūt sākumā bija kautrīgāki, taču tas ir normāli 8. klasēm. Kopumā pasākums bija ļoti pamācošs un interesants.”
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktore Ilva Lakuča: “Es esmu ārkārtīgi saviļņota, jo visi sportisti ir zināmā veidā saistīti ar mūsu skolu un ir prieks redzēt tādas sporta leģendas vienā vietā, mūsu skolā. Man ir prieks, ka tieši pusaudži tikās ar sportistiem, jo, manuprāt, viņi vēl ir tādi kautrīgi. Sportistiem izdevās viņus nedaudz atvērt un iekustināt, runājot ne tikai par veselīga uztura nozīmi, bet arī par kustības nozīmi. Un tas ir tas, ko mums vajag – lai jaunā paaudze kustās, ir vesela, ir aktīva un laimīga. Es esmu ļoti sajūsmināta par šodienu.”
Vidzemes skolu pasākumus apmeklēja teju 650 bērni. Ņemot vērā lielo skolēnu skaitu Cēsīs, programma tika atkārtota divas reizes. Iniciatīvas vizīšu laikā skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās par kustības nozīmi ikdienā, sabalansētu dienas ritmu, miega un uztura paradumiem, kā arī mērķtiecību un disciplīnu ikdienas dzīvē. Sportisti un eksperti dalījās savā pieredzē, iedvesmojot jauniešus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Pēc aktīvi un izzinoši pavadītas pusotras stundas kopā ar sportistiem un ekspertiem bērni saņēma arī izglītojošos bukletus un dāvanas no Rimi un Latvijas Olimpiskās komitejas.
Pagājušajā nedēļā projekts tika uzsākts Rīgas Teikas vidusskolā un Rīgas Bolderājas Jaunajā pamatskolā. Savukārt nākošajā nedēļā iniciatīva “Olimpieši skolās ar Rimi” dosies uz Zemgales un Kurzemes skolām un marta sākumā uz Latgali.