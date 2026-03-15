Zelenskis skarbi komentē eiropiešu interesi par naftas plūsmas atjaunošanu "Družba" cauruļvadā
Naftas tranzīta atjaunošana pa cauruļvadu "Družba" būtībā neatšķirtos no Krievijai noteikto sankciju atcelšanas, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Svētdien publiskotajos izteikumos žurnālistiem Zelenskis komentēja Francijas prezidenta Emanuela Makrona pausto interesi par cauruļvada remonta termiņiem.
Zelenskis atbildējis, ka jautājums par remontu ir sekundārs, bet galvenais jautājums ir, "vai visi kopā esam nolēmuši atjaunot Krievijas naftas eksportu".
Krievijas naftas piegādes pa cauruļvadu "Družba" ir pārtrauktas kopš janvāra beigām, kad cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā. "Družba" darbības pārtraukums radījis politisko spriedzi Kijivas attiecībās gan ar Ungāriju, gan Slovākiju, kas pa šo cauruļvadu saņēma Krievijas naftu, jo abām valstīm noteikts izņēmums Eiropas Savienības sankcijās.
Jāpiebilst, ka, tuvojoties 12. aprīlī paredzētajām parlamenta vēlēšanām Ungārijā, tās 15 gadus valdošais prokremliskais premjers Viktors Orbāns aizvien agresīvāk kritizē Ukrainu un draudējis pielietot spēku, lai Ungārija saņemtu Krievijas naftu. Līdzīgi naidīgi pret Zelenski mēdz izteikties arī Slovākijas premjerministrs Roberts Fico.
"Es teicu, ka man ir grūti, jo līderi vēlas šo soli izlaist. Tas nav pareizi. Jautājums ir globālāks - vai mēs pārdodam Krievijas naftu, vai mēs to nepārdodam. Jo uz mani izdara spiedienu, lai tiktu atjaunota "Družba". Ar ko tas atšķiras no sankciju atcelšanas Krievijai?" jautāja Zelenskis. Viņš vaicāja, kāpēc vienā gadījumā ir iespējams pateikt Amerikas Savienotajām Valstīm, ka "mēs esam pret sankciju atcelšanu, un, no otras puses, piespiest Ukrainu atjaunot naftas piegādes pa "Družba" arī par politisku cenu".
"Ja mēs esam nolēmuši atsākt Krievijas naftas piegādes, es vēlos, lai viņi zina, ka es esmu pret to," uzsvēra Zelenskis. "Un nevajag mani apsūdzēt, ka es to bloķēju. Es nebloķēju. Es atklāti saku - es esmu pret to. Bet, ja viņi man izvirza nosacījumus, ka Ukraina nesaņems ieročus, tad, atvainojiet, es šajā jautājumā esmu bezspēcīgs. Es teicu mūsu draugiem no Eiropas, ka to sauc par šantāžu," sacīja Ukrainas prezidents.
"Es neuzspridzināju "Družba". Tas ir fakts. Un neviens to nevar apstrīdēt. "Družba" uzspridzināja gaisa mērķi, kas atlidoja no Krievijas Federācijas. Un ne vienu reizi. Visi procesi taču ir fiksēti," teica Zelenskis. Viņš arī norādīja, ka "katram gadījumam mēs nosaucām iespējamo "Družba" tehniskās atjaunošanas termiņu - līdz diviem mēnešiem".
"Bet es gribu, lai visi saprot, ka datums ir otrais punkts. Pirmais punkts - vai mums Eiropā ir tiesības pirkt Krievijas naftu un transportēt to tranzītā?" viņš uzsvēra.