Slepkava vairs nav dzīvs? Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks atklāj jaunāko informāciju Leona Rusiņa lietā
16. aprīlī apritēs trīs gadi, kopš Leons Rusiņš Jēkabpils novadā ar cirvi nogalināja sava bērna māti Ivetu.
Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks TV3 atbildēja uz vairākiem jautājumiem par to, kas ar Leonu Rusiņu varētu būt noticis.
Kāda ir primārā versija, kur viņš varētu būt? Vai viņš ir dzīvs un atrodas ārzemēs? Vai arī atņēmis sev dzīvību? Atbildot uz šiem jautājumiem, Ruks norādīja, ka Valsts policija ir aktīvi strādājusi un šī lieta nav atlikta malā.
"Laikapstākļiem uzlabojoties esam sākuši aktīvus meklēšanas pasākumus noteiktajā apvidū, kur viņš pēdējo reizi tika fiksēts. Mēs esam pašķetinājuši tās dienas traģiskos notikumus," sacīja Ruks.
Viena no versijām, ka Rusiņš varētu vairs nebūt starp dzīvajiem. "Ja šis cilvēks ir dzīvs, kādreiz viņam kaut kur būtu jāizgaismojas. Protams, gribētos šai lietai pielikt punktu, bet neko iepriecinošu šobrīd pateikt nevaru," skaidroja Ruks.
Valsts policija ir rekonstruējusi daļu no noziedzīgā nodarījuma jau pēc tam, kad slepkavība tika veikta un Rusiņš aizbēga. Likumsargiem ir zināms, ar ko viņš pēc tam kontaktējies, un izmeklēšanā ir iegūtas ziņas, kas liecina par kādām tālākajām darbībām.
Tās dod iemeslu uzskatīt – iespējams, šis cilvēks "ņēmis nelabu galu". Viennozīmīgi gan Valsts policija to nevar apgalvot, kamēr nav konstatēti apstākļi, kas to pilnībā apstiprina.
"Diemžēl tur tā visa apkārtne... Purvi, meži, ezeri, upes, tai skaitā vēl meža zvēru klātesamība," sacīja Ruks, minot piemēru, kur pērn kādā lietā mežā atrastas kādas personas mirstīgās atliekas, kurām bija piekļuvuši zvēri, un kur cilvēku izdevās identificēt tikai ar DNS palīdzību.
Leons Rusiņš joprojām tiek meklēts un ir izsludināts arī starptautiskajā meklēšanā kā bīstams noziedznieks.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete.
Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.
53 gadus vecais Rusiņš tiek meklēts kopš 2023. gada 16. aprīļa, kad nobloķēja ceļu savas bijušās partneres automašīnai, kurā atradās arī sievietes māte un Rusiņa nepilngadīgais dēls. Rusiņš ar vairākiem dūrieniem kaklā un sejā nogalināja sievieti, par ko viņam draud 20 gadu cietumsods.
Rusiņu pēc slepkavības policijai nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.
