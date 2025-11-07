"Jūs pat neapjaušat, kādas sekas tas radīs" Rusiņa nogalinātās Ivetas advokāte par Stambulas konvenciju
Policija ne Latvijā, ne ārvalstīs joprojām nav atradusi Leonu Rusiņu. Vīrieti, kurš uz vientuļa lauku ceļa Jēkabpils pusē līdz nāvei sadūra sava bērna māti Ivetu.
Sēlpils puses kapos tagad ir divas kopiņas. Tā arī nespējot atgūties pēc notikušā, nesen mira arī Rusiņa nogalinātās sievietes mamma. Advokāte Anna Nore, kura aizstāvēja Ivetu tiesā, joprojām nespēj noticēt, ka Saeimas deputāti tik vieglprātīgi atteikušies no konvencijas pret vardarbību, vēsta LTV Ziņu dienests.
Advokātes Nores birojā regulāri viesojās Iveta, kuru 2023. gada 16. aprīlī nogalināja viņas bijušais draugs un jaunākā dēla tēvs Leons Rusiņš. Rusiņš joprojām nav atrasts. Ivetas māte pēc notikušā psihiski sabruka, nonāca psihiatriskajā slimnīcā, vēlāk pansionātā un nomira, nekad neatgūstoties no redzētā. Advokāte izjūt personīgas bailes un satraukumu par notiekošo.
Advokāte novēro, ka, lai gan varmākas tiek nošķirti, vardarbības lietu skaits nav samazinājies, un situācija ir būtiski pasliktinājusies. Ivetas nāve kalpoja kā viens no galvenajiem argumentiem par to, cik svarīgi Latvijai ir pievienoties Stambulas konvencijai.
Advokāte pauž neizpratni par Saeimas deputātu balsojumu par izstāšanos no konvencijas. Viņa uzskata, ka deputāti nav apjēguši savas rīcības sekas un ir sašķēluši sabiedrību. Ja būtu iespēja uzrunāt Saeimu, advokāte teiktu: "Mīļie cilvēki, apdomājieties, ko jūs darāt, vai jūs vispār apjēdzat tās sekas."
Advokāte šobrīd pārstāv tiesas sēdē vardarbībā cietušos bērnus. Tiek minēti smagi vardarbības gadījumi, tostarp fiziska vardarbība (sišana ar siksnu, koku), neuzturēšana (bērni lūdz ēdienu kaimiņiem) un seksuāla vardarbība no tēva puses. Šokējoši, ka bērna māte, uzzinot par seksuālo vardarbību, neticēja bērnam un apvainoja viņu melos. Advokāte uzsver, ka bērniem, īpaši lauku apvidos, ir grūti atrast palīdzību šādās "ārprāta situācijās".
Stambulas konvencijas patiesais mērķis
Advokāte kategoriski noraida apgalvojumus, ka konvencija ir par "dzimumiem" vai "nepareizu mācīšanu". Viņa uzsver, ka konvencijas nosaukums skaidri norāda tās mērķi: cīņu pret vardarbību.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.
53 gadus vecais Rusiņš tiek meklēts kopš 2023. gada 16. aprīļa, kad nobloķēja ceļu savas bijušās partneres automašīnai, kurā atradās arī sievietes māte un Rusiņa nepilngadīgais dēls. Rusiņš ar vairākiem dūrieniem kaklā un sejā nogalināja sievieti, par ko viņam draud 20 gadu cietumsods.
