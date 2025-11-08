Policija sniedz skopu informāciju par meklētā Leona Rusiņa lietu
Valsts policija sniegusi informāciju par sievietes nogalināšanā bērna un mātes acu priekšā vainotā Leona Rusiņa lietu.
Leons Rusiņš joprojām tiek meklēts un ir izsludināts arī starptautiskajā meklēšanā kā bīstams noziedznieks, paziņoja Valsts policijā.
Kā ziņots iepriekš, tāpat pastāv versija, ka viņš ir miris, tomēr vienlaikus arvien tiek strādāts ar versijām, ka viņš ir dzīvs. Šajā lietā darbs turpinās, bet plašāk patlaban policija komentēt nevarot.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka 2023. gada 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Leons Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Rusiņam bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 - par to, ka viņš nepilda lēmumu par aizsardzību pret vardarbību.
53 gadus vecais Rusiņš tiek meklēts kopš 2023. gada 16. aprīļa, kad nobloķēja ceļu savas bijušās partneres automašīnai, kurā atradās arī sievietes māte un Rusiņa nepilngadīgais dēls. Rusiņš ar vairākiem dūrieniem kaklā un sejā nogalināja sievieti, par ko viņam draud 20 gadu cietumsods.
Rusiņu pēc slepkavības policijai nav izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.