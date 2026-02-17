PTAC piemēro 5000 eiro soda naudu sievietei, kura soctīklā "Facebook" piedāvāja iegādāties "Brokastis Toskānā"
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 5000 eiro soda naudu Lienei Porītei par nelicencētu kompleksu tūrisma pakalpojumu (ceļojumu) piedāvāšanu un pārdošanu, pārkāpjot Tūrisma likuma un Negodīgas komercprakses aizlieguma likums prasības. Vienlaikus personai noteikts pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi.
Ceļojumi piedāvāti bez licences
Izskatot saņemtos iesniegumus, PTAC konstatēja, ka sociālajā saziņas vietnē "Facebook" projekta "Brokastis Toskānā'' ietvaros ilgstoši un sistemātiski tika piedāvāti ceļojumi, galvenokārt uz Itāliju.
Piedāvājumos par vienu kopīgu cenu bija iekļauti vairāki pakalpojumi: izmitināšana, transports, brokastis, pastaigas un apskates aktivitātes.
Šāds pakalpojumu kopums atbilst kompleksa tūrisma pakalpojuma definīcijai, un tā organizēšanai ir nepieciešama tūrisma operatora licence, kā arī finanšu nodrošinājums ceļotāju iemaksu aizsardzībai.
PTAC vairākkārt aicināja pakalpojumu sniedzēju:
- saņemt tūrisma operatora speciālo atļauju (licenci),
- nodrošināt apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju ceļotāju iemaksu aizsardzībai.
Šīs prasības netika izpildītas, un ceļojumu piedāvāšana turpinājās bez atbilstoša juridiskā statusa. Turklāt PTAC saņēma ceļotāja iesniegumu par atceltu ceļojumu un grūtībām atgūt iemaksāto naudu.
Ja pakalpojumu sniedzēja lēmumu neizpildīs, PTAC var lemt arī par "Facebook" profilu piekļuves ierobežošanu Latvijas teritorijā.
Kā pasargāt sevi, iegādājoties ceļojumu?
PTAC aicina ceļotājus vienmēr pārliecināties, ka izvēlētais pakalpojumu sniedzējs ir:
- saņēmis tūrisma operatora licenci,
- nodrošinājis likumā noteikto nodrošinājumu, kas aizsargā ceļotāju iemaksas pirms ceļojuma uzsākšanas,
- reģistrēts PTAC uzturētajā tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē.
Informācija par licencētiem pakalpojumu sniedzējiem publiski pieejama PTAC tīmekļvietnē.
PTAC atgādina - pirms veikt apmaksu, pārbaudiet pakalpojuma sniedzēja tiesisko statusu! Izvēloties nelicencētu ceļojumu organizētāju, pastāv būtisks risks zaudēt samaksāto naudu un nesaņemt solīto pakalpojumu.