KIA K4 apliecina atgriešanos degvielas kompaktklasē
Jaunākie novērojumi liecina, ka ikviens jaunais KIA modelis, kas pēdējā laikā parādījies TV Autoziņās, bijis elektrisks. Šoreiz Autoziņās pārmaiņas pēc brauksim ar benzīna KIA. Tas ir jaunais modelis K4, turklāt ļoti stilīgs un funkcionāls jaunpienācējs.
KIA K4 ir aprīkots ar parastu 1,6 l benzīna turbomotoru. Pēc KIA ieceres K4 Eiropā vajadzētu aizstāt populāro Ceed. Tomēr jaunpienācējs nepavisam nav tam līdzīgs, sākot ar lukturiem un beidzot ar zemām un platām proporcijām. 4,43 m garā hečbeka nosaukums mulsinoši līdzinās elektriskajam KIA EV4, un jāsaka, ka arī saloni ir ļoti līdzīgi.
Lai gan vadītāja acu priekšā ir trīs savienoti ekrāni, K4 ir daudz fizisku pogu - arī uz stūres. Tātad šī automašīna patiks tiem, kam tuvāks tradicionalais risinājums, nevis bakstīšanās ekrānos. Tikpat apmierināti būs braucēji, kas dod priekšroku īstam pārnesumkārbas kloķim, nevis ripai, pogām vai sviriņai zem stūres.
Vislētākajam K4 par 24 490 eiro vispār ir manuālā pārnesumkārba un litrīgs motors. 1,6 T-GDI dzinējs gan pieejams tikai ar septiņpakāpju “divsajūgu”. GT-Line iekļauts teju viss, un pilna cena tuvojas 35 tūkstošiem eiro. KIA K4 arī pieklājīgi brauc, tam ir samērīgs degvielas patēriņš, un daudz krāsu, tostarp arī spilgtu toņu, kam interesē tādas lietas. Patlaban grūti pateikt, kā K4 veiksies ar Ceed aizstāšanu, taču zināms, ka modelim būs arī universāļa versija.