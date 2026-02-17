VIDEO: pēkšņi no dīvāna parādījās dīvaina skaņa; tas, ko pārdevējs bija atstājis iekšpusē, ļoti pārsteidza jaunos īpašniekus
Pēc lietotu mantu iegādes jaunie īpašnieki parasti priecājas, ka ir ietaupījuši naudu. Tomēr kāds pāris, atvedis mājās lietotu dīvānu, nepaspēja nopriecāties, jo atklāja ļoti negaidītu atradumu.
Samantas Gardinas vīrs kādu dienu mājās atveda dīvānu, ko bija iegādājies no kolēģa. Pārdošanas iemesls bija pavisam vienkāršs — dīvāns neietilpa dzīvoklī. Tāpēc kolēģi vienojās par pārdošanu, raksta "Newsweek".
Kad Samantas vīrs nesa dīvānu ārā no kolēģa mājas, tas palūdza neatstāt durvis atvērtas, jo kaķēns Čito, kurš nesen bija parādījies mājās, varētu aizbēgt.
Jau pēc dažām stundām Samanta ar vīru ienesa dīvānu savās mājās. Viņa uzreiz pamanīja, ka viņas suņi ir ļoti ieinteresēti jaunajā dīvānā. Taču sieviete nodomāja, ka tas vienkārši smaržo pēc kaķa, tāpēc arī tik ļoti piesaista četrkājainos ģimenes locekļus.
Pēc kāda laika Samanta sadzirdēja skaņu, kas atgādināja zvaniņu uz kaklasiksnas. Viņa nekavējoties par to pastāstīja vīram, taču brīžos, kad abi ieklausījās, jau tā klusā skaņa pilnībā pazuda.
@mrs_samanthahardin My husband thought I was crazy because I kept telling him I heard a cat… until I finally located it in the couch 😭😂 the guy didn’t answer and it was late when I finally found it so after we got it out I had to put it in a cage to keep my dogs away. Thankfully my daughter let her go back to her home with no tears! #FunnyVideos#Cats#FunnyAnimals#CatsOfTikTok ♬ original sound - ♱
Tomēr nākamo pāris stundu laikā šī skaņa te parādījās, te atkal apklusa, un sieviete nolēma dīvānu apskatīt rūpīgāk. Un kādā brīdī viņa ieraudzīja, ka iekšpusē atrodas kaķēns Čito.
Kā Samanta pastāstīja vietnē "TikTok", kaķēnam izdevās nemanot izkļūt no viņas vīra kolēģa mājas un iekļūt automašīnā, kur tas jau ielīda dīvānā. Kad viņu atklāja, radās jauna problēma, jo izdabūt Čito ārā nebija nemaz tik vienkārši.
Kaķēns negribēja izlīst pat apmaiņā pret kārumu. Galu galā pāris izgrieza atveri dīvāna apakšējā panelī, lai varētu iebāzt roku un izņemt no turienes Čito. Pēc tam kaķēnu ievietoja speciālā būrī, iedeva tam ūdeni, bet no rīta četrkājaino mīluli atdeva saimniekiem.