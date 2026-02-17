No jūlija pilnībā segs farmaceita maksu līdz 10 eiro par recepšu zālēm
Farmaceita pakalpojuma maksu - 75 centus - par recepšu zālēm ar iepakojuma cenu līdz 10 eiro pilnā apmērā no valsts budžeta sāks segt no 1. jūlija, savukārt personām ar pirmās grupas invaliditāti farmaceita maksu par visām recepšu zālēm apmaksās no 1. septembra, teikts Veselības ministrijas (VM) informatīvajā ziņojumā, ar kuru šodien iepazinās valdība.
Sākotnēji farmaceita maksas atvieglojumus bija plānots ieviest no 1. janvāra, taču "tehnisku iemeslu dēļ" e-veselības sistēmas pielāgošanu līdz šim termiņam nav bijis iespējams pabeigt. Lai nodrošinātu korektu atvieglojumu piemērošanu katrai receptei, nepieciešami informācijas sistēmu pielāgojumi un akcepttesti ar aptieku integratoru sistēmām, tādēļ pakāpeniska ieviešana paredzēta no gada vidus.
Šim pasākumam no 2026. līdz 2028. gadam ik gadu paredzēti 9,6 miljoni eiro. Finansējums paredzēts farmaceita pakalpojuma maksas nodrošināšanai 100% apmērā par recepšu zālēm līdz 10 eiro, kā arī personām ar pirmās grupas invaliditāti, tostarp arī e-veselības sistēmas pielāgošanai un uzturēšanai.
Vienlaikus VM rosina saglabāt 75 centu farmaceita pakalpojuma maksu tiem pacientiem, kuri iegādājas kompensējamās recepšu zāles līdz 10 eiro. Ministrija to pamato ar nepieciešamību veicināt pacientu līdzestību un atbildīgu rīcību.
Ņemot vērā ieviešanas atlikšanu un aktualizētos aprēķinus, kas balstīti pagājušā gada 11 mēnešu faktiskajā izpildē, šim gadam VM prognozē neizpildi - 5 092 072 eiro. Savukārt 2027. gadā un turpmāk ik gadu - 1 744 753 eiro. No šīs summas 302 241 eiro šogad veidotu neizlietotais finansējums cilvēku ar pirmās grupas invaliditāti atvieglojumiem, jo tie tiks ieviesti tikai no septembra.
Vienlaikus VM rosina 5 394 313 eiro, kas aprēķināti kā kopējais pasākuma atlikums, novirzīt stacionāro un ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un rindu mazināšanai uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Tostarp daļu plānots novirzīt arī Valsts asinsdonoru centra asins komponentu sagatavošanai un izmeklēšanai, lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības nepārtrauktību.
Savukārt no 2027. gada un turpmāk ik gadu neizlietotos līdzekļus plānots novirzīt jaunā zāļu uzcenojuma modeļa sistēmas attīstībai.
Cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti 2026. gadā bija plānots segt farmaceita pakalpojuma maksu par 604 480 receptēm gadā, rēķinot vidēji 20 receptes uz vienu personu gadā un kopējo šī grupas cilvēku skaitu - 30 224.
Savukārt attiecībā uz recepšu zālēm ar iepakojuma cenu līdz 10 eiro, prognozēts, ka 2026. gadā farmaceita pakalpojuma maksu būs nepieciešams segt par 5 157 668 receptēm, bet 2027. gadā un turpmāk - par 10 315 335 receptēm gadā, ņemot vērā arī 5% rezervi pacientu skaita pieaugumam.
Kā ziņots, no pagājušā gada 1. janvāra tika ieviesta maksa par farmaceita pakalpojumu recepšu zāļu iegādei, nosakot, ka pacients maksā 75 centus, bet pārējo daļu, atkarībā no aptiekas atrašanās vietas, apmaksā valsts.
Analizējot 200 biežāk izrakstīto recepšu medikamentu cenas, to vidējā aptiekas cena 2025. gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, samazinājusies par 17%, vērtējot zāļu cenu reformas ietekmi, secinājusi VM.
Ministrija gan nenoliedz, ka ir pozīcijas, kurās pacientu izmaksas ir palielinājušās, un sola strādāt pie sistēmas turpmākas pilnveides.
Kopumā VM secinājusi, ka zāļu pieejamība pēc reformas nav pasliktinājusies.
Latvijas zāļu reģistrā patlaban ir 3635 recepšu zāles ar deklarētu ražotāja cenu. Salīdzinot 2026. gada 2. februāra un 2024. gada 31. decembra datus, 3285 zālēm jeb 90% maksimāli pieļaujamā aptiekas cena ir samazinājusies. Tostarp 344 zālēm jeb 9,5% - palielinājusies, bet sešām saglabājusies nemainīga.