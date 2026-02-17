"Tā ir mana, es to neatdošu!" Krievu biatlonists negrasās šķirties no anulētās olimpisko spēļu zelta medaļas
Karjeru beigušais titulētais Krievijas biatlonists Antons Šipuļins ir atteicies atdot 2014. gada ziemas olimpisko spēļu zelta medaļu, kas tika iegūta komandu stafetē, bet vēlāk Krievijas komanda tika diskvalificēta saistībā ar Jevgēņija Ustjugova pieķeršanu dopinga lietošanā.
Šipuļins uz televīzijas kanāla "Match TV" jautājumu, vai ir nosūtījis Starptautiskajai olimpiskajai komitejai (SOK) Soču spēlēs iegūto zelta medaļu, atbildēja: "Nē, kāpēc? Es to izcīnīju. Tā ir mana, es to neatdošu." Svētdien Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu laikā ceremonijā Anterselvā tika piešķirtas medaļas par 2014. gada spēļu komandu stafeti un 2010. gada masu startu.
Šipuļins ierakstā sociālajā tīklā "Instagram" paziņoja, ka savu medaļu atdot būtu gatavs tikai tad, ja SOK un starptautiskās federācijas agresorvalsts Krievijas sportistiem "atdos karogu un himnu un izbeigs viņus pazemot ar "neitrālo statusu"". Krievijas sportistiem dalība lielākajā daļā starptautisko sporta sacensību ir liegta kopš 2022. gada, kad Maskava sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Pēc strikta izvērtējuma Krievijas sportisti var startēt kā neitrāli sacensību dalībnieki.
Soču olimpisko spēļu vīriešu biatlona 4x7,5 kilometru stafetes sacensībās vīriešiem zeltu izcīnīja mājinieki krievi, kas finišā nieka 3,5 sekundēm apsteidza Vācijas komandu, savukārt trešajā vietā ierindojās Austrija. Pēc tam, kad Ustjugovs tika pieķerts dopinga lietošanā, Krievijas uzvara tika anulēta. Svētdien Itālijā notikušajā ceremonijā Vācija atdeva savas sudraba medaļas Austrijai, savukārt bronzas godalgu saņēma Norvēģija.
Norvēģijas komandas sastāvā bija arī Ūle Einars Bjērndalens, tādējādi viņam ir 14 olimpiskās medaļas, kas ir par vienu medaļu mazāk nekā visu laiku ziemas olimpisko spēļu medaļām bagātākajai sportistei - norvēģu distanču slēpotājai Marītai Bjergenai.
Tikmēr Francijas biatlona zvaigzne Martēns Furkads saņēma zelta medaļu par uzvaru masu startā 2010. gada Vankūveras spēlēs. Furkadam tagad ir sešas olimpiskās zelta medaļas. Pēc krievu biatlonista Ustjugova diskvalifikācijas Pavols Hurajts no Slovākijas saņēma sudraba medaļu, bet Kristofs Zūmans no Austrijas - bronzas godalgu.
Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs startē sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā "neitrālā sportista" statusu.