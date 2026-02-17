Uzņēmums sūdzas par to, ka cilvēki kanalizācijā noskalo gluži neiedomājamas lietas. FOTO
Ventspils pašvaldības uzņēmums SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” pārstāvji atklāj, ka aizvadītajā nedēļā, tīrot aizdambējušos kanalizāciju kādā daudzdzīvokļu mājā, saskārušies ar interesantu "pārsteigumu".
"Šāds “pārsteigums” atklājās, tīrot aizdambējušos kanalizācijas stāvvadu vienā no daudzdzīvokļu mājām," vietnē "Facebook" pauž uzņēmums. "Diemžēl savā darbā sastopamies arī ar gadījumiem, ko izraisījusi nevērīga un dažkārt arī bezatbildīga rīcība, tualetes podā noskalojot dažkārt pat gluži neiedomājamas lietas."
"Santehniķiem arī iepriekš ir nācies kanalizācijas stāvvadus attīrīt no dažādiem priekšmetiem, kas tur nonākuši nejaušības vai apzinātas neapzinīgas rīcības rezultātā, - piemēram, lupatām, pamperiem, apakšveļas, somiņas, liela daudzuma siļķu vai ceptas nesadalītas vistas…"
"Atcerēsimies - kanalizācija nav paredzēta sadzīves atkritumiem. Būsim atbildīgi, lai kanalizācijas sistēma kalpotu droši un bez nepatīkamiem pārsteigumiem! Pareiza rīcība šodien nozīmē mazāk problēmu rīt," norāda “Ventspils nekustamie īpašumi”.
Publicētais ieraksts izraisījis rezonansi arī iedzīvotāju vidū. "Sieva negribēja tīrīt..." norāda Einārs. "Interesanti, kā tagad jūtas tas indivīds, kas zin, ka to izdarīja?" pauž Armands. Bet Dainis piebilst, ka šādi gatavo to norvēģu delikatesi "surströmming".