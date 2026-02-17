"Mēs gribam viņiem visu atņemt!" Krievija draud nežēlīgi izrēķināties ar sportistiem, kuri "nodevuši" valsti
Daudziem Krievijas iedzīvotājiem neliek mieru fakts, ka viņu sportisti Milānas–Kortīnas olimpiskajās spēlēs startē tā dēvētajā neitrālajā statusā vai pārstāv citas valstis.
Patiesībā agresorvalsts sportisti, kas pārstāv valsti karā pret Ukrainu, sporta svētkos Itālijā ir gandrīz nemanāmi. Viņu nav daudz: ar saīsinājumu AIN pieteikti vien 20 sportisti astoņos sporta veidos. Vēl aptuveni desmit ir tie, kuri mainījuši pilsonību vai ieguvuši otru pasi.
Viens no pēdējiem ir Jekaterinburgā dzimušais ātrslidotājs Vladimirs Semirunnijs, kurš pagājušajā vasarā ieguva Polijas pasi. Savās pirmajās olimpiskajās spēlēs 23 gadus vecais sportists izcīnīja sudraba medaļu 10 000 metru distancē.
"Es gribētu vismaz uz nedēļu aizbraukt ciemos pie ģimenes, taču, visticamāk, neriskēšu. Mammu satiku Itālijā. Šobrīd sazināmies tikai pa telefonu," tā Semirunnijs intervijā Polijas portālam "Fakt" zināmā mērā raksturoja bēgļa dzīvi.
Bažas nav nepamatotas – otrpus austrumu robežai noskaņojums ir kareivīgs. Krievijas sporta ministrs Mihails Degtjarevs pagājušajā nedēļā sniedza visai skarbu interviju "Pirmajam kanālam".
"Mēs gribam viņiem visu atņemt. Aizliegt ieceļošanu valstī un mūsu sporta infrastruktūras izmantošanu. Mēs to panāksim," viņš piedraudēja sportistiem, kuri pametuši dzimteni.
"Mēs jau esam iesnieguši jaunus noteikumus, esmu parakstījis dokumentus, lai sāktu tos piemērot. Vienam šahistam par sporta pilsonības maiņu mēs atņēmām lielmeistara titulu," piebilda Degtjarevs.
"Mēs viņus barojam un apmācām, nodrošinām ar treneriem un infrastruktūru. Bet viņi vienkārši izmet savu pasi un aizbrauc."
Krievijas sporta ministrs lika saprast, ka sliktākajā gadījumā atteikšanās no pilsonības vai tās maiņa var beigties pat ar cietumsodu, vēsta "Postimees.ee".