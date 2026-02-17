Trakumsērgas gadījums pēc ievešanas caur Latviju: PVD aicina neiegādāties dzīvniekus Krievijā un Baltkrievijā
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina Latvijas iedzīvotājus neiegādāties suņus, kaķus un mājas seskus Krievijā un Baltkrievijā, jo tas nav droši!
Pagājušajā nedēļā Vācijā tika apstiprināta trakumsērga sunim, kas Eiropas Savienībā no Krievijas ievests caur Latvijas robežkontroles punktu. Dzīvnieku sūtījumam bija visi nepieciešamie pavaddokumenti, tostarp trakumsērgas antivielu titrēšanas tests, kas apliecina trakumsērgas vakcinācijas efektivitāti.
PVD jau iepriekš vērsās Eiropas Komisijā, aicinot noteikt stingrus ierobežojumus suņu, kaķu un mājas sesku ievešanai no Krievijas un Baltkrievijas, jo vairāku valstu, tostarp Latvijas, kontroles dienesti bija konstatējuši, ka dzīvnieki tiek vesti ar viltotiem vakcinācijas sertifikātiem. Tāpēc Eiropas Komisija noteica, ka no 2024. gada rudens pavaddokumentiem jāpievieno trakumsērgas antivielu titrēšanas tests, kam jāgarantē, ka dzīvnieks ir vakcinēts un vakcinācija – efektīva.
Trakumsērgai, kas ir bīstama un nāvējoša slimība gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, ir garš inkubācijas periods (līdz pat 6 mēnešiem) un šajā periodā dzīvniekiem vēl nenovēro trakumsērgas klīniskās pazīmes un tie izskatās šķietami veseli. Tādēļ, dzīvniekus pārvietojot, kontroles dienesti var paļauties vienīgi uz pavaddokumentiem, kuriem būtu jāsniedz garantijas, ka dzīvnieks ir vakcinēts un nevienu neapdraud. Arī šajā gadījumā dzīvnieki Vācijā ievesti 2025. gada novembrī, taču saslimšanas pazīmes un diagnoze noteikta vēlāk – 2026. gada februārī.
Iespējami inficētu dzīvnieku ar trakumsērgu ievešana apdraud ne tikai pašu ievedēju, bet arī citu cilvēku un dzīvnieku veselību.
Pārbaudot ikviena dzīvnieka izsekojamību, PVD ir pārliecinājies, ka neviens dzīvnieks, kas atradās vienā sūtījumā kopā ar slimo dzīvnieku un devās uz Vāciju, nav palicis Latvijā. Vienlaikus noskaidrotas personas, kuras bijušas kontaktā ar dzīvniekiem, tostarp PVD robežkontroles punkta darbinieki, kuri veica dzīvnieku kontroli. Par konstatēto informēts arī Slimību profilakses un kontroles centrs.
Latvijā pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/620 (2021. gada 15. aprīlis) Latvijai ir noteikts no trakumsērgas brīvas valsts statuss.
Ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, kā arī bažas par to, ka no trešajām valstīm ievestie dzīvnieki var arī nebūt vakcinēti pret trakumsērgu, lai gan dokumenti it kā apliecina pretējo, PVD aicina mājas (istabas) dzīvniekus regulāri vakcinēt pret trakumsērgu, kā arī ziņot