Skujiņš Parīzes-Nicas ceturtajā posmā paliek ārpus pirmā simtnieka
Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš trešdien Parīzes-Nicas velobrauciena (UCI kat. 2. UWT) ceturtajā posmā ierindojās 136. pozīcijā.
Ceturtajā posmā riteņbraucēji mēroja 195 kilometrus, pārvarot pa vienam pirmās, otrās un trešās kategorijas kāpumam un šķērsojot vienu sprinta starpfinišu.
Uzvaru posmā izcīnīja titulētais dānis Jonass Vingegords ("Visma-Lease a Bike"), kurš distanci veica četrās stundās 16 minūtēs un 12 sekundēs.
No uzvarētāja 41 sekundi atpalika kolumbietis Daniels Felipe Martiness ("Red Bull-Bora-hansgrohe"), bet trešais bija viņa komandas biedrs Toms van Dijke no Nīderlandes, atpaliekot vēl četras sekundes.
Skujiņš ("Lidl-Trek") no posma uzvarētāja atpalika 34 minūtes un 45 sekundes.
Pēc četriem posmiem kopvērtējumā par līderi kļuvis Vingegords, kurš 49 sekundes ir priekšā Martinesam. Skujiņš zaudē 41 minūti un 38 sekundes, ieņemot 130. vietu.
Astoņus posmus garais velobrauciens svētdien noslēgsies Nicā.