“Ryanair” samazina lidojumu apmēru no Rīgas un slēdz sešus maršrutus
Īrijas zemo cenu lidsabiedrība "Ryanair" šā gada vasaras sezonā no Rīgas neatsāks lidojumus uz sešiem galamērķiem, informēja Rīgas lidostā.
Salīdzinot ar iepriekšējo vasaras sezonu, 2026. gada vasaras sezonā "Ryanair" neveiks lidojumus no Rīgas uz Vīni, Parīzi, Gdaņsku, Barselonu, Žironu un Gēteborgu.
"Ryanair" paziņojumā medijiem apgalvo, ka augstie un nekonkurētspējīgie Latvijas aviācijas nodokļi un pieaugošās gaisa satiksmes vadības maksas bremzē izaugsmi, savienojamību un tūrismu un piespiež pārvietot jaudu uz straujāk augošiem tirgiem.
Lidsabiedrībā uzsver, ka sadarbība ar Rīgas lidostu joprojām ir konstruktīva, īpaši efektivitātes un lidostas maksājumu jomā. Tomēr lidsabiedrībā apgalvo, ka Latvijas valdības nespēja samazināt aviācijas nodokļus un kopējās piekļuves izmaksas nozīmē, ka Latvija zaudē konkurenci zemāku izmaksu tirgiem, piemēram, Slovākijai, Ungārijai, Albānijai un Polijai, kur valdības aktīvi atbalsta aviācijas izaugsmi, tūrismu un darba vietu radīšanu, norāda "Ryanair".
Tādējādi "Ryanair" ir nolēmusi samazināt Rīgas 2026. gada vasaras sezonas kapacitāti par 20% un pārdalīt šos maršrutus un lidmašīnas uz tirgiem, kas samazinās izmaksas un veicinās izaugsmi.
"Ryanair" uzsver, ka vēlas augt Rīgā un atvērt jaunus maršrutus, kā arī bāzēt vairāk lidmašīnu un atvest uz Latviju vairāk tūristu, taču tam ir nepieciešama steidzama Latvijas valdības rīcība, lai samazinātu aviācijas nodokļus un piekļuves izmaksas.
Savukārt Rīgas lidostā aģentūrai LETA norādīja, ka Rīgas lidosta jau iepriekš bija informēta un arī aviokompānija "Ryanair" bija publiski paziņojusi par plāniem samazināt darbības apmērus vairākās lidostās, tostarp Rīgā.
Vienlaikus apstākli, ka "Ryanair" šajā vasaras sezonā neizziņos biļešu tirdzniecībā un neatsāks lidojumus vairākos maršrutos, Rīgas lidosta ir ņēmusi vērā, plānojot vasaras sezonas noslodzi. Lidostā norāda, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs Rīgas lidostas savienojamību, jo vairākos maršrutos lidojumu piedāvājumu nodrošina citi pārvadātāji vai tiek palielināta kapacitāte uz tuvākajiem lielajiem aviācijas mezgliem.
Piemēram, Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" nodrošina lidojumus uz Vīni līdz desmit reizēm nedēļā, bet uz Parīzi līdz 11 reizēm nedēļā. Tāpat "airBaltic" lidojumus uz Barselonu nodrošina līdz piecām reizēm nedēļā, kas vienlaikus piedāvā arī alternatīvu savienojamību ar Žironas reģionu. Savukārt lidojumus uz Gēteborgu šajā vasaras sezonā nodrošinās gan "airBaltic", gan Norvēģijas lidsabiedrība "Norwegian". Savukārt Polijas virzienā "airBaltic" sāks lidojumus uz Varšavu, un arī "LOT Polish Airlines" palielina lidojumu biežumu uz šo galamērķi.
Lidostā šajā vasaras sezonā prognozē lidojumu skaita pieaugumu par 14%, ko nodrošinās aviokompānijas "Scandinavian Airlines" (SAS) atgriešanās un "airBaltic", zemo cenu aviokompānijas "Norwegian", "LOT", "Finnair", "Turkish Airlines" un citu pārvadātāju darbības paplašināšanās, gan ieviešot jaunus lidojumu maršrutus, gan paaugstinot kapacitāti jau esošajos. Atbilstoši prognozēm, pieejamo sēdvietu skaits Rīgas lidostā vasaras sezonā pieaugs par 7%.
Atsaucoties "Ryanair" izteiktajai vēlmei nākotnē veidot attīstību Rīgā, lidosta ir atvērta konstruktīvām sarunām ar aviokompāniju.
Vienlaikus lidostā skaidroja, ka "Ryanair" paziņojumā minētās izmaksas nav saistītas ar Rīgas lidostas maksām, bet ar gaisa satiksmes vadības pakalpojumu maksu, ko piemēro VAS "Latvijas gaisa satiksme", kā arī Civilās aviācijas aģentūras (CAA) drošības uzraudzības maksu.
"Ryanair" arī iepriekšējā ziemas sezonā samazināja lidojumu grafiku no Rīgas par 20% un atcēla septiņus galamērķus. Vienlaikus "Ryanair" samazināja lidojumu skaitu arī daudzās citās valstīs, tostarp Igaunijā un Lietuvā, pamatojot to ar augstām nodevas lidostas maksām.
"Ryanair" dibināta 1984. gadā. Aviokompānijas flotē ir vairāk nekā 640 lidmašīnu, piedāvājot reisus uz 36 valstīm, liecina informācija aviokompānijas mājaslapā.
Tāpat ziņots, ka Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti kopumā 7,111 miljoni pasažieru, kas ir saglabājies iepriekšējā gada līmenī. Tostarp 2025. gadā apkalpoti 1,45 miljoni transfēra pasažieru, kas ir par 6% mazāk nekā 2024. gadā. Savukārt tiešo pasažieru skaits pērn pieaudzis par 2%.